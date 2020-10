El papa Francisco respalda las uniones civiles entre homosexuales: "Son hijos de Dios"

El papa Francisco señala en una película que se ha estrenado este miércoles que los homosexuales deben estar protegidos legalmente por las uniones civiles, lo que supone la primera vez que se expresa de forma tan clara sobre los derechos de los homosexuales.

"Las personas homosexuales tienen derecho a estar en una familia. Son hijos de Dios y tienen derecho a una familia. Nadie puede ser apartado o ser tratado como un miserable por ello", señala en el documental Francesco.

"Lo que debemos crear es una ley de uniones civiles. De esa forma estarán protegidos legalmente. Rompo una lanza por ellos", ha señalado.

Francesco, que se estrenó este miércoles en el Festival de Cine de Roma, es un documental dedicado a "una Humanidad que crea dramas y desastres, y a él, que con humildad y sabiduría, trata de guiarnos para construir un futuro mejor", dice el director nominado al Óscar Evgeny Afineevsky en una entrevista con Efe.

"Yo no lo veo como un documental sobre el Papa, es un documental sobre todos nosotros, toda la Humanidad que crea desastres, agrede al medio ambiente, monta todas estas guerras que hacen huir a migrantes, crea el abuso sexual, que no sólo lo hay en la Iglesia, también en Hollywood", asegura el director.

"Él trata de ayudarnos a navegar, a cambiar, mostrándonos que estamos ante una línea roja" y que debemos elegir entre "ser víctimas de nuestro pasado o héroes de nuestro futuro", añade.

El director, afincado en EEUU, nominado al Óscar al mejor documental en 2016 con Winter on fire: Ukraine's Fight for Freedom sobre la revolución del Maidán, y a tres Emmy por Cries from Syria en 2017, ha tardado casi tres años en filmar esta cinta, que durante dos horas recorre el pensamiento y experiencias de Bergoglio, a través de sus viajes, testimonios de personalidades y amigos y con el hilo conductor de contundentes palabras del Papa.