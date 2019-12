Esta es la empresa que permite trabajar desde casa a los empleados que tengan resaca

Días de resaca. Es la concesión que dará una empresa inglesa a sus empleados, para que se recuperen cuando se hayan tomado una copa de más la noche anterior a esa jornada laboral.

Con esta nueva medida, los empleados de The Audit Lab, una agencia de marketing ubicada en Bolton, Reino Unido, podrán quedarse en casa los días de resaca y trabajar cómodamente desde su sofá (y en pijama) sin tener que desplazarse hasta la oficina.

La directora de The Audit Lab, Claire Compton, explica en declaraciones a la BBC que esta iniciativa se ha tomado para tener un detalle con los millennials que trabajan en su empresa.

"Se trata de ser honestos, de que las personas no mientan a sus jefes. En nuestro trabajo, las personas con hijos tienen un montón de beneficios, pero no hay ventajas estrictamente para quienes no los tienen. Por eso, esta flexibilidad es el beneficio para los que no tienen hijos", asegura.

"Mi equipo reserva un día de resaca con antelación, si sabe que algún trabajador saldrá el día antes. Entonces podrán trabajar desde el sofá de casa", añade. "En realidad se trata de una opción para poder trabajar desde casa aunque han decidido llamarlo de esta manera para "que sea más atractivo para la generación más joven".

"Ya me he cogido tres"

Ellie Entwistle, una empleada de 19 años, asegura que ve en esta medida "un gran beneficio" y apunta que ya ha tenido ocasión de utilizarlo: "Este año ya me he tomado dos días de resaca después de salir con mis amigos y tres cuando he salido con los compañeros de trabajo".