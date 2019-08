Bolsonaro se burla del físico de Brigitte Macron en Facebook

Después del enfrentamiento en redes sociales entre Emmanuel Macron y Jair Bolsonaro por los incendios de la Amazonía, el presidente de Brasil ha decidido pasarse a la esfera personal y burlarse del físico de Brigitte Macron, la primera dama francesa.

En su cuenta de Facebook Jaír Bolsonaro publicó un post dando cuenta de la intervención militar en la Amazonía para lichar contra los incendios. Como respuesta, uno de sus seguidores publicó dos fotos, una de Emmanuel y Brigitte Macron y otra de Jair y Michelle Bolsonaro, seguida de una frase: "¿Entienden ahora por qué Macron persigue a Bolsonaro?".

Todo no habría pasdo de un comentario en redes si Bolsonaro no hubiese contestado. "No humilles al hombre", escribió Bolsonaro entre risas. La agencia francesa AFP le ha preguntado al gabinete de prensa de Bolsonaro si el comentario lo escribió él directamente, pero desde el Palácio do Planalto no han querido hacer declaraciones sobre la polémica.

El presidente francés señaló este jueves que los incendios que arrasan múltiples áreas del Amazonas suponen "una crisis internacional". "Nuestra casa arde. Literalmente. El Amazonas, el pulmón de nuestro planeta que produce el 20% de nuestro oxígeno está ardiendo. Es una crisis internacional. Miembros del G7, nos vemos en dos días para hablar de esta urgencia", escribió el presidente francés en su cuenta de Twitter.

Bolsonaro contestó entonces que su homólogo francés busca provecho político personal con su decisión de pedir que la Cumbre del G7 aborde con urgencia los incendios que destruyen la Amazonia.

"Lamento que el presidente Macron busque instrumentalizar un asunto interno de Brasil y de los otros países amazónicos para obtener beneficios políticos personales", dijo el líder ultraderechista brasileño al reaccionar a la decisión del presidente francés.