Marta Cartabia, una ‘prima donna’ para liderar Italia y frenar a Salvini

Empiezan las apuestas para saber quién será el próximo primer ministro italiano. Y es que, tal como informan los medios de comunicación italianos, entre los candidatos es posible que esté una mujer, Marta Cartabia. De lograr el puesto hoy vacante en el Ejecutivo italiano, Cartabia será la primera presidenta del Gobierno mujer en la historia de Italia. Hace tres años, Virginia Raggi, del Movimiento 5 Estrellas (M5E), fue elegida como primera alcaldesa de Roma.

Marta Cartabia (1963) es jueza del Tribunal Constitucional desde 2011 y vicepresidente del mismo desde el año 2014. Se licenció en 1987 con el máximo de las notas en la Universidad de Milán, tal como informa el diario italiano Corriere della Sera. La jurista, ha sido profesora en diferentes centros de estudio, y desde el año 2004 enseña derecho constitucional en la Universidad de Milán. El nombre de Cartabia ya circuló hace un año, en la primavera de 2018, cuando se meditó la posibilidad de entregarle la cartera de ministra en el Gobierno técnico de Carlo Cottarelli, que nunca vio la luz. Finalmente sí tuvo lugar el Ejecutivo político mediante la extraña coalición entre el Movimiento 5 Estrellas y la soberanista Liga de Salvini.

¿Por qué ahora se habla de la posibilidad de Cartabia? En los últimos días, se ha hablado de la posibilidad de un nuevo Ejecutivo del dimisionario Giuseppe Conte, así pues, lo que en Italia se conoce periodísticamente como Conte bis; antendiendo al gran prestigio y respeto personal que provoca Conte en los ambientes políticos y diplomáticos de la Unión Europea.

Pero aunque fuera cierto que el premier saliente fuera árbitro de la difícil unión entre el Movimiento 5 Estrellas y la Liga de Salvini; en el nuevo panorama que vería un Ejecutivo italiano donde el socialista Partido Democrático (PD) sería el socio minoritario de los grillinos, Conte está demasiado ligado al Movimiento 5 Estrellas que lo propuso en su día como presidente del Gobierno a los ojos del jefe del Estado, Sergio Mattarella. Así pues, según los medios de comunicación transalpinos, para el PD Conte no es una figura tan técnica para un nuevo Gobierno que aspiraría a durar 4 años y no sólo el tiempo necesario para aprobar la nueva Ley de Presupuestos este próximo mes de octubre.

Exigencias para una coalición

Llegados a este punto, ha sido el Movimiento 5 Estrellas, según la prensa italiana, quien ha ofrecido una lista de 10 puntos sobre los que ponerse de acuerdo con los socialistas italianos de Zingaretti, cuya prioridad absoluta es la reducción del número de parlamentarios, 345 menos, una de las grandes reformas incumplidas por los grillinos debido a la crisis de Gobierno desatada por Salvini.

El resto de los puntos tienen que ver con evitar la subida del IVA, cambiar el paradigma energético hacia lo renovable, reformar el funcionamiento de la televisión pública italiana, reforma del sistema judicial, institución de las penas de cárcel para los grandes evasores de impuestos, apoyos para el sur de Italia, separación de la banca comercial de la banca de inversión y la protección del sistema educativo.

El presidente de la República italiana, Sergio Mattarella. Reuters

Tras la segunda jornada de consultas realizada este jueves por el jefe del Estado, Sergio Mattarella; el presidente de la República pospuso al próximo martes la puesta en marcha de la segunda ronda de conversaciones con todos los partidos del arco político parlamentario italiano: "Serán posibles solo Ejecutivos que logren la confianza del Parlamento mediante los acuerdos de los grupos [políticos] que compartan un programa para gobernar el país", dijo el jefe del Estado italiano. Y añadió: "Si no se dieran estas condiciones el camino a seguir será el de las elecciones", aseguró. Por otra parte, teniendo en cuenta que Italia es una república parlamentaria, explicó: "El ir a las urnas es algo necesario si el Parlamento no está en condiciones de expresar una mayoría de Gobierno". "Me ha sido comunicado que ya han arrancado determinadas iniciativas entre los partidos", pronunció Sergio Mattarella desde el Palacio del Quirinal.

La crisis de Gobierno que ha provocado la actual ronda de consultas, ha sido obra de Matteo Salvini quien, hace un par de semanas, decidió retirar su apoyo político al Movimiento 5 Estrellas de Luigi Di Maio por tener "demasiadas" diferencias con la formación fundada por Beppe Grillo. La crisis del Ejecutivo, durante dos semanas, fue simplemente de carácter político; dado que sólo ayer el premier dimisionario, Giuseppe Conte, renunció formalmente en el Parlamento a seguir siendo el presidente del Ejecutivo del país, cargo que desempeña desde junio de 2018.

Según los sondeos, la Liga sería el claro vencedor de unas hipotéticas nuevas elecciones anticipadas, logrando un 36% de los votos. Uniéndose a Forza Italia (Silvio Berlusconi) y Hermanos de Italia (Giorgia Meloni), la coalición lograría la mayoría absoluta. El socialista Partido Democrático (PD) de Nicola Zingaretti, con un 20% se colocaría como principal formación de la oposición. El M5E registraría una debacle histórica donde los grillinos obtendrían tan sólo el 18% de los consensos, pasando del primer al tercer partido del país en tan sólo un año y medio.