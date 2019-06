La UE se atrinchera a la espera de Boris: "Será más excitante, pero nuestra posición no cambia"

Mientras Theresa May afronta sus últimas cumbres en Bruselas con tranquilidad absoluta, alejada de los focos mediáticos y del centro de toma de decisiones, los jefes de Estado y de Gobierno de los Veintisiete preparan un frente unido para recibir en las próximas semanas al huracán Boris Johnson, al que todas las apuestas dan como vencedor en la carrera por el liderazgo del Partido Conservador y por tanto como próximo primer ministro.

Johnson, al que en Bruselas consideran uno de los principales arquitectos de la victoria del brexit en el referéndum de junio de 2016, ha hecho campaña prometiendo renegociar los papeles de divorcio con la UE y consumar la salida el 31 de octubre, con o sin acuerdo. Una posición que según los líderes europeos dispara el riesgo de un brexit caótico.

"Quizá el proceso del brexit sea incluso más excitante que antes por algunas decisiones sobre personal en Londres", ha dicho el presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, en referencia a la elección de Johnson. "Pero nada ha cambiado en nuestra posición", ha resaltado.

Los líderes europeos han debatido brevemente este viernes sobre el brexit y su conclusión es la de siempre: el Tratado de Retirada que May firmó con la UE en noviembre del año pasado es intocable, diga lo que diga el nuevo primer ministro.

Un aviso endulzado con una declaración de buenas intenciones. "Estamos deseosos de trabajar con el próximo primer ministro de Reino Unido. Queremos evitar un brexit desordenado y establecer una relación futura tan próxima como sea posible con Londres", ha resaltado Tusk en nombre de los Veintisiete.

La UE está incluso dispuesta a negociar la declaración política sobre las relaciones futuras entre Bruselas y Londres si Johnson cambia las líneas rojas de May. "Pero el Acuerdo de Retirada no está abierto a la renegociación", ha subrayado el presidente del Consejo Europeo. La UE está preparada para todos los escenarios, incluido el de una salida a las bravas.

Macron pide a Johnson decencia

También el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha vuelto a lamentar que la salida de Reino Unido es una "mala noticia", pero ha dejado claro que el acuerdo de divorcio es "innegociable" y que la última decisión sólo le corresponde al Gobierno británico.

¿Echarán de menos los líderes europeos a May cuando tengan que lidiar con Johnson? "May ha exhibido durante todas las negociaciones una formidable lealtad y respeto. No sé quién llegará después, no me quiero inmiscuir en la vida política británica. Pero espero que el próximo primer ministro tenga la misma decencia y el mismo espíritu de seriedad y responsabilidad", ha dicho el presidente francés, Emmanuel Macron.

La última prórroga del brexit vence ya el 31 de octubre y los líderes europeos son cada vez más reticentes a ofrecer una nueva ampliación que prolongue indefinidamente la agonía, según ha admitido en Bruselas el primer ministro irlandés, Leo Varadkar.

"El punto de vista dominante en la UE es que no debería haber más prórrogas. Aunque yo tengo una paciencia infinita, algunos de mis colegas han perdido la paciencia con Reino Unido y hay una enorme hostilidad a cualquier extensión adicional", sostiene Varadkar.

"Sólo habría una ampliación si en Reino Unido hay elecciones generales o un segundo referéndum si deciden celebrarlo. Lo que no concederemos es una prórroga para más negociaciones o más votaciones indicativas. El tiempo para eso ya pasó hace mucho", ha avisado el primer ministro irlandés.