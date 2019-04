May asegura que su objetivo es irse el 22 de mayo sin hacer elecciones europeas

Theresa May, a su llegada a la cumbre de emergencia sobre el 'brexit' Yves Hermann/Reuters

La primera ministra británica, Theresa May, ha comunicado este miércoles a los dirigentes de la Unión Europea que su objetivo es que Reino Unido diga definitivamente adiós antes del 22 de mayo, de manera que no tenga que participar en las elecciones a la Eurocámara que tendrán lugar entre el 23 y el 26 del mismo mes. Para conseguirlo, May espera alcanzar algún tipo de pacto en los próximos días con la oposición laborista que permita ratificar el Acuerdo de Retirada en el Parlamento británico, pese a que éste ya lo ha rechazado tres veces.

Los jefes de Estado y de Gobierno de la UE celebran este miércoles otra cumbre de emergencia sobre el brexit cuyo objetivo es decidir sobre la segunda prórroga que les ha solicitado May. La primera ministra británica pide que la fecha de salida se retrase del 12 de abril al 30 de junio con el fin de dar tiempo a concluir las negociaciones con los laboristas de Jeremy Corbyn. Pero los líderes europeos desconfían de este plan y sopesan darle una prórroga larga al menos hasta el 31 de diciembre, con condiciones estrictas. No quieren celebrar cumbres de emergencia cada 15 días.

"Necesitamos ese tiempo extra para garantizar que el Acuerdo sea aprobado por el Parlamento y nos permita salir de forma ordenada y sin problemas", se ha justificado May a su llegada a la sede del Consejo Europeo. La primera ministra británica sostiene que las conversaciones con los laboristas son "serias y constructivas" y continuarán este jueves, pero ha eludido hablar de calendarios o plazos.

Para May no hay ningún problema en que la UE aprueba una prórroga más larga que la que ella pide, siempre que sea flexible, es decir, que Reino Unido pueda marcharse antes de tiempo en cuanto conservadores y laboristas cierren un acuerdo. "Yo he pedido una extensión hasta el 30 de junio pero lo importante es que cualquier prorroga nos permita marcharnos cuando ratifiquemos el Acuerdo de Retirada. Así que podríamos marcharnos el 22 de mayo y empezar a construir un futuro más brillante", ha dicho.

Eso significa que la primera ministra británica no quiere que Reino Unido participe en las elecciones europeas de mayo, la condición inexcusable que le han puesto el resto de socios si quiere una prórroga más larga. En la carta en la que pide la prórroga, May explica que por si acaso ha iniciado los preparativos para convocarlas, pero que su objetivo es cancelarlas en el último minuto si logra un acuerdo.

"Sé que mucha gente está frustrada por el hecho de que la cumbre se esté celebrando, ya que Reino Unido ya tendría que haberse marchado de la UE. Lamento mucho el hecho de que el Parlamento haya sida incapaz de aprobar un Acuerdo que nos hubiera permitido marcharnos de forma ordenada y sin problemas", ha dicho la primera ministra británica.