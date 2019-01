La Eurocámara reconocerá este jueves a Guaidó como "presidente legítimo"

La Eurocámara no espera a que concluya el ultimátum que ha lanzado la UE al régimen de Nicolás Maduro: se convertirá en la primera institución comunitaria que reconoce al líder opositor Juan Guaidó como presidente legítimo de Venezuela. El pleno del Parlamento Europeo tiene previsto aprobar este jueves una resolución en la que además pide a todos los Estados miembros que sigan sus pasos y apoyen a Guaidó y su hoja de ruta para convocar nuevas elecciones "libres, transparentes y creíbles".

La resolución saldrá adelante sin problemas porque su texto ha sido negociado y pactado por el Partido Popular (representado por Esteban González Pons), Ciudadanos (Javier Nart), y el PSOE (Ramón Jáuregui). Este último partido ha girado de su cautela inicial -la misma que mantenía el Gobierno de Pedro Sánchez- a respaldar la iniciativa sobre Venezuela en Bruselas de PP y Cs. La resolución cuenta además con el apoyo de los Conservadores y Reformistas británicos, el grupo de los tories británicos.

Votarán en contra los Verdes, Izquierda Unitaria (grupo al que están adscritos Podemos e Izquierda Unida) y también el grupo de ultraderecha Europa de las Naciones y las Libertades, según han anunciado durante el debate previo celebrado este miércoles.

Maduro oprime a los venezolanos. La Unión Europea debe estar al lado de la gente de Venezuela. Frente a eventos históricos donde está en peligro la democracia, es claro que tenemos que estar al lado de la libertad y los derechos humanos y no de la opresión pic.twitter.com/NAVsjDchAM — Antonio Tajani (@EP_President) 30 de enero de 2019

"Maduro oprime a los venezolanos. La UE debe estar al lado de la gente de Venezuela. Frente a eventos históricos donde está en peligro la democracia, está claro que tenemos que estar al lado de la libertad y los derechos humanos, no de la represión", ha dicho el presidente de la Eurocámara, Antonio Tajani, en la apertura del pleno que se celebra en Bruselas.

Rechazo a cualquier intervención armada

El Parlamento Europeo "reconoce al señor Guaidó como presidente legítimo provisional de la República Bolivariana de Venezuela de acuerdo con la Constitución venezolana y su artículo 233 y expresa su pleno apoyo a su hoja de ruta", asegura la resolución. Los diputados piden además a los Gobiernos de la UE que reconozcan también al líder opositor "hasta que se puedan convocar nuevas elecciones presidenciales libres, transparentes y creíbles con el objetivo de restaurar la democracia".

Además, la Eurocámara reitera su pleno respaldo a la Asamblea Nacional, cuyo presidente es precisamente Guaidó, en tanto que "único órgano democrático legítimo de Venezuela, cuyos poderes deben restaurarse y respetarse, incluyendo las prerrogativas y la seguridad de sus miembros".

La resolución condena "la feroz represión" y la "violencia" utilizada por el régimen de Nicolás Maduro contra las manifestaciones convocadas por la oposición durante las últimas semanas y le exige que detenga de inmediato las violaciones de derechos humanos. Y reclama una investigación independiente para identificar a los responsables de los asesinatos y víctimas mortales de los últimos días.

Finalmente, la Eurocámara "rechaza cualquier propuesta o intento que pueda implicar el uso de la violencia para resolver la crisis" en Venezuela y apoya la creación de un grupo de contacto internacional que pueda mediar en la convocatoria de las elecciones.

No a que sea Maduro el que convoque elecciones

"El Parlamento Europeo va a pedir mañana un cambio de régimen en Venezuela", ha celebrado González Pons, que ha sido muy crítico con la UE por no haber reconocido de inmediato a Guaidó como hicieron Estados Unidos, Canadá o los principales países latinoamericanos y haber optado en su lugar por un ultimátum. "Si Maduro es un tirano no podemos darle un plazo para que convoque elecciones, no podemos pedirle que dialogue, ni esperar que rectifique", ha dicho el portavoz del PP. A su juicio, "Europa no puede ser equidistante cuando se trata de defender los derechos humanos y la democracia",

En contraste, el portavoz del PSOE ha defendido la estrategia de la UE, que ha sido liderada por el Gobierno de Pedro Sánchez, como una vía "razonable" para tratar de impulsar un acuerdo entre el régimen de Maduro y la oposición sobre la convocatoria de elecciones. Dado que Maduro no se ha movido, los socialistas españoles apoyan ahora el reconocimiento de Guaidó, ha explicado Jáuregui.

"Maduro es el poder de facto, que usurpó la presidencia tras unas elecciones fraudulentas, sin reconocimiento internacional", ha resaltado por su parte el portavoz de Ciudadanos. Por ello, a Nart le parece "absurdo" dejar a Maduro un plazo de ocho días para convocar elecciones como hizo Sánchez. En su opinión, la UE debe apoyar a Guaidó y también impulsar "una investigación y las sanciones correspondientes a la oligarquía chavomadurista corrupta y liberticida".

"La UE pretende legitimar un golpe en Venezuela orquestado por Estados y la autoproclamación de un fantoche de Trump para asaltar el poder y controlar la riqueza del país", ha defendido el portavoz de Izquierda Unitaria, Joao Pimenta Lopes. "No me gusta el señor Maduro y combato su régimen pero o se apoya el Estado de derecho o se apoya el golpe de Estado", sostiene Jean-Luc Schaffhauser, eurodiputado de la Agrupación Nacional de Marine Le Pen.