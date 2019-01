Theresa May pedirá a la UE renegociar el 'brexit' para lograr el apoyo del Parlamento británico

El plan B de May para aprobar el 'brexit': "Una farsa y el día de la marmota", para los laboristas

Theresa May se enfrentará esta tarde a otra más que probable humillante derrota de su plan B del brexit y mueve ficha. La primera ministra conservadora está dispuesta a ceder y tiene intención de reclamar a la Unión Europea reabrir las negociaciones para lograr cambios sustanciales en el acuerdo de divorcio. Las concesiones no entran, ni de lejos en los planes de Bruselas, pero es la única manera que May ha encontrado para lograr el apoyo de un Parlamento que ya ha rechazado sus planes.

La premier británica ya ha comunicado su intención a los miembros de su Ejecutivo. El principal escollo para sacar adelante un brexit pactado es la frontera de Irlanda del Norte. El denominado backstop o salvaguarda es una suerte de póliza de seguridad para evitar que se establezca una frontera dura entre Irlanda e Irlanda del Norte. Este extremo supone ciertas concesiones para Reino Unido y a pesar de los mensajes de tranquilidad lanzados desde el otro lado del Canal de La Mancha, han servido de excusa para que una amplia mayoría de los diputados tumbara el acuerdo.

Aunque May haya defendido durante meses que ese punto del acuerdo no admitiría cambios, se ha abierto ahora a cambiar su posición para intentar lograr apoyos y prolongar su supervivencia en el cargo.

Ante la situación de bloqueo, Bruselas está a la espera de que Londres reclame una extensión del plazo para salir del club: el 29 de marzo. "Si el Parlamento británico pide una prórroga no es para aceptar el acuerdo que está sobre la mesa. Es para proponer un nuevo acuerdo que rebasa las líneas rojas de la UE. Por eso yo la prórroga la veo poco probable", avisaba el eurodiputado Esteban González Pons sobre una posible prórroga.