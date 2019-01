May forzará una segunda votación del acuerdo del 'brexit'

La líder británica Theresa May.

La primera ministra británica, Theresa May, forzará una segunda votación parlamentaria del acuerdo del Brexit, según ha informado este lunes el diario The Sun.

Se espera que el Parlamento británico vote este martes en contra del acuerdo de May. Los aliados afirman que la canciller alemana, Angela Merkel, ofreció ayuda de última hora a May después de decir que la Unión Europea podría otorgar concesiones adicionales si los parlamentarios rechazan su acuerdo, según 'The Sun'.

Las concesiones incluyen convencer al primer ministro irlandés, Leo Varadkar, a aceptar una fecha final para el llamado apoyo irlandés.

A principios de este mes May habló con el presidente de la Comisión Europea, Jean Claude Juncker, para obtener concesiones de Bruselas para ayudarla a conseguir su acuerdo de Brexit en el Parlamento. También ha hablado con Merkel dos veces en las últimas semanas.