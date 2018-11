Un parlamentario unionista descarta que su partido apoye el acuerdo de May sobre el 'brexit'

Theresa May en una imagen de archivo. Reuters

El parlamentario del Partido Unionista Democrático (DUP) Jeffrey Donaldson ha asegurado este miércoles que su formación no puede apoyar la propuesta de acuerdo sobre el Brexit de la primera ministra, Theresa May, por considerar que podría llegar a dividir a Reino Unido por tratar de forma distinta a Irlanda del Norte.

Principio de acuerdo entre Reino Unido y la UE con el 'brexit'

Donaldson, que es uno de los diez parlamentarios del DUP que impulsaron a May para mantenerse en el Gobierno tras las últimas elecciones legislativas, ha afirmado que no tiene miedo a una convocatoria a las urnas si la propuesta de May acaba siendo rechazada por los parlamentarios.

"Por lo que he visto y oído no creemos que este acuerdo sea el mejor acuerdo", ha dicho Donaldson. "Este acuerdo tienen el potencial de dividir a Reino Unido y no es algo que podamos apoyar", ha asegurado el parlamentario del DUP.

La primera ministra británica, Theresa May, logró el martes un acuerdo con los dirigentes de la Unión Europea sobre el proceso de salida del club comunitario y esta semana lo presentará a los miembros de su Gobierno para llevarlo al Parlamento y someterlo a votación.

El Gobierno británico cerró el martes acuerdo con la Unión Europea para su salida del bloque comunitario, por lo que la primera ministra, Theresa May, convocó para este miércoles a sus ministros para discutir el documento.

Según la oficina de May, los ministros se reunirán a las 14.00 horas para evaluar el texto acordado y decidir los siguientes pasos. Antes de esta reunión, los ministros fueron invitados a leer el documento pactado con Bruselas en la noche del martes en Downing Street, según Sky News.

El acuerdo sobre el Brexit ha llegado tras intensas negociaciones en las que el último escollo que quedaba era la solución para la frontera entre el Úlster e Irlanda, una solución que pasaría por un plan de emergencia ('backstop', en la jerga comunitaria) que aseguraría un estatus especial para Irlanda del Norte y que permitiría al conjunto de Reino Unido continuar en la Unión Aduanera hasta diseñar una solución definitiva que no fragmente el mercado británico.