Grecia llora a las víctimas de los incendios mientras busca a los culpables

Aunque los tres días de luto decretados en Grecia por los devastadores incendios ya han pasado, la sombra de la catástrofe que ya se ha cobrado al menos 87 vidas sigue muy presente con la identificación de las víctimas y la búsqueda de desaparecidos y culpables.

De la lista de desaparecidos, que aún no ha sido publicada porque no han sido identificados todos los cadáveres, 40 personas han aparecido ya vivas, según declaró el ministro de Protección Ciudadana, Nikos Toskas, en rueda de prensa. Al mismo tiempo, continúan hospitalizadas 53 personas, entre ellas cuatro niños y once de los heridos siguen en estado crítico. Las tareas de identificación de las víctimas son muy complicadas pues la mayoría están carbonizadas.

Mientras continúa el registro de las casas en las zonas afectadas en busca de víctimas, el Gobierno presentó anoche una serie de imágenes de satélite que apuntan a que los incendios, los más mortíferos registrados en Europa en este siglo, fueron premeditados. El ministro de Protección Ciudadana aseguró que no solo son "indicios" sino que hay "pruebas" y testimonios de testigos que respaldan esta hipótesis. La investigación se ha realizado con la ayuda de la NASA, el Programa de Observación Espacial de la Unión Europea y otras entidades internacionales.

La fiscal Barbara Gnesuli, encargada del examen preliminar del caso, ha comenzado hoy a tomar declaración a los primeros testigos, entre ellos el jefe del servicio de Bomberos, con el fin de aclarar las circunstancias de esta catástrofe lo antes posible.

El primer ministro griego, Alexis Tsipras, convocó hoy un Consejo de Ministros extraordinario para tratar esta tragedia, en el que anunció que se pondrán en marcha los mecanismos para derribar aquellos edificios construidos ilegalmente. Esta, junto a la ausencia de un plan de urbanismo en la zona, es una de las principales causas que se han señalado para la alta mortandad de los incendios.

Además el primer ministro dijo asumir "la responsabilidad política" de la tragedia y pidió respeto para los fallecidos y aquellos que arriesgaron su vida luchando contra las llamas y rescatando supervivientes, pues la gestión por parte de la dirección de los bomberos y la protección civil también ha recibido duras críticas.

La oposición ha criticado duramente la gestión de esta crisis, llegando incluso la líder del Movimiento del Cambio -una alianza de los partidos del centroizquierda griego clásicos-, Fofi Gennimata, a solicitar "responsabilidades penales" para los miembros del Gobierno.