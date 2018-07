Trump dinamita la cumbre de la OTAN: acusa a Alemania de ser "prisionera" de Rusia

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha dinamitado este miércoles la decisiva cumbre de la OTAN en Bruselas, incluso antes de su inicio oficial, con un ataque público sin precedentes a la canciller alemana, Angela Merkel. En un desayuno de trabajo con el secretario general de la Alianza Atlántica, Jens Stoltenberg, Trump ha acusado a Alemania de aprovecharse gratis de la protección de Washington frente a Rusia y al mismo tiempo "enriquecer" al régimen de Vladimir Putin comprándole petróleo y gas. Trump se reúne con Putin en Helsinki el 16 de julio.

"Es muy triste que Alemania cierre un acuerdo masivo de petróleo y gas con Rusia cuando nosotros debemos dar protección frente a Rusia y Alemania va y paga miles de millones de dólares al año a Rusia", le ha dicho Trump a Stoltenberg durante un tenso diálogo de casi ocho minutos durante el que se ha permitido quedarse a las cámaras de televisión, una práctica poco habitual en este tipo de discusiones, que suelen celebrarse a puerta cerrada.

"Estamos protegiendo a Alemania, estamos protegiendo a Francia, estamos protegiendo a todos esos países y luego muchos de esos países van y firman un acuerdo para construir un gaseoducto con Rusia, con el que pagan miles y miles de millones de dólares en las arcas de Rusia. Me parece muy inapropiado", ha insistido una y otra vez el presidente de EEUU, que ha colgado parte de la discusión en su cuenta de Twitter.

Bilateral Breakfast with NATO Secretary General in Brussels, Belgium... pic.twitter.com/l0EP3lzhCM — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 11 de julio de 2018

Se refería al proyecto de gaseoducto Nord Stream 2, que conectará Rusia con Alemania a través del mar Báltico. La infraestructura cuenta con el apoyo de Merkel, pero ha sido criticada por otros socios de la UE, en particular los del Este, por aumentar la dependencia de Moscú.

"Si se mira bien, Alemania es una prisionera de Rusia. Han cerrado sus plantas de carbón, han cerrado sus plantas nucleares y reciben mucho de su petróleo y su gas de Rusia. Creo que es algo que la OTAN debe examinar", sostiene Trump. "Al final, Alemania tendrá el 70% del país controlado por Rusia por el gas natural", ha añadido.

Alemania es rica y debe pagar más

Los ataques del presidente de EEUU contra Merkel no se han limitado a la cuestión energética, sino que también ha vuelto a insistir en que Alemania no gasta bastante en defensa y se aprovecha indebidamente de la protección de Washington. "Alemania está pagando un poco más del 1% mientras que EEUU está pagando el 4,2% de un PIB mucho más grande. Y eso me parece también inapropiado", se ha quejado.

"Alemania es un país rico. Hablan de un pequeño aumento de aquí a 2030, pero podrían incrementar (el gasto en defensa) inmediatamente mañana y no tendrían ningún problema. No es justo para EEUU", ha dicho Trump.

De nada han servido los intentos de Stoltenberg para reconducir la conversación. El secretario general de la OTAN ha admitido que entre los 29 aliados "a veces hay diferencias de opinión y desacuerdos" pero ha defendido el valor de la unidad. "Cuando estamos juntos, también a la hora de tratar con Rusia, somos más fuertes", ha dicho Stoltenberg. "No, lo que se logra es hacer a Rusia más rica", le ha replicado Trump, que enseguida volvía a la carga.

"Alemania es una prisionera de Rusia porque recibe mucha de su energía de Rusia. Así que debemos proteger a Alemania, pero ellos reciben su energía de Rusia, ¿cómo me lo puede explicar? La verdad es que no puede explicarse", ha repetido Trump. En ese momento han echado a los periodistas de la sala.

Durante un coloquio público posterior, le han preguntado a Stoltenberg por el tenso desayuno. "Teníamos un magnífico zumo de naranja, tostadas y ensalada de frutas, todo pagado por Estados Unidos", ha ironizado el secretario general de la OTAN.