El desprendimiento de un glaciar, posible causa de la riada en Nepal en la que equipos de rescate trabajan a contrarreloj

Un hombre busca sus pertenencias entre el lodo tras la riada en Trishuli, en Nepal. Reuters

Las claves

Las claves Generado con IA Una riada devastadora en la frontera entre Nepal y el Tíbet ha dejado al menos 180 muertos y 1.400 desaparecidos, entre ellos cuatro españoles. El desprendimiento de un glaciar de 600 metros de ancho se identifica como la posible causa principal de la avalancha de lodo y agua que arrasó varios pueblos. Las imágenes satelitales muestran el colapso de parte del glaciar y un rápido deshielo, probablemente favorecido por altas temperaturas relacionadas con el cambio climático. Las autoridades también investigan un terremoto de magnitud 4,4 en la región, aunque expertos señalan que pudo ser consecuencia del derrumbe de rocas y hielo.

Una inmensa riada arrasaba este miércoles varios pueblos en la frontera entre Nepal y el Tíbet. El agua ha destrozado varias poblaciones y ha dejado por el momento 180 muertos y 1.400 desaparecidos, entre los que se encuentran cuatro españoles aún sin localizar.

Los equipos de rescate luchan contrarreloj para intentar rescatar entre los escombros y el barro a posibles supervivientes. El torrente de agua arrastraba también rocas y sedimentos, además de todo aquello que encontraba a su paso, lo que ha provocado el colapso de casas y puentes.

El desprendimiento de un glaciar de 600 metros de ancho podría estar detrás de la devastación que azotó el distrito de Rasuwa, según la evaluación inicial de los geólogos. Es lo que se conoce como una avalancha de hielo. Ocurre cuando una gran masa glaciar se desprende y cae montaña abajo, arrasando todo a su paso y derritiéndose finalmente.

A horrific scene of severe flooding at the Rasuwagadhi border point on the Nepal-Tibet border.

The strong currents wreaked havoc across the area, leaving 400 pilgrims and 105 Indian tourists also missing in the Nepal floods.#NepalFloods #Nepal #Rasuwa #FlashFlood #Floods pic.twitter.com/dwAX12Gj7l — Ravi Pandey🇮🇳 (@ravipandey2643) August 26, 2026

Así lo creen los expertos tras analizar las imágenes satelitales de Planet Labs. En estas se veía el rastro de miles de metros de descenso hasta el valle de la mole. Las laderas de las montañas nepalíes, antes verdes, ahora están arrasadas por la masa de hielo que se convirtió en agua al llegar al valle e hizo que se desbordara el río Bhote Koshi.

"Está confirmado que una parte sustancial del frente de ese glaciar colapsó, dando inicio al evento, probablemente incluyendo o arrastrando una cantidad considerable de roca y sedimento", ha afirmado Vikram Gupta, especialista en geología de la ingeniería y profesor en la Universidad de Sikkim en India.

Sin embargo, tienen sus reservas y afirman que es demasiado pronto para descartar otros posibles factores que pudieran haber provocado las inundaciones. Los expertos apuntan al aumento de las temperaturas por el cambio climático como una de las hipótesis para explicar el desprendimiento.

Scary visuals of flash floods in Nepal. pic.twitter.com/2wKHrX6tFn — Piyush Rai (@Benarasiyaa) August 26, 2026

El geocientífico y profesor asociado de la Universidad de Calgary Dan Shugar ha informado de que 24 horas antes del desastre las imágenes mostraban una gran cantidad de nieve derretida en la zona, a unos 64 kilómetros de Katmandú y a una altura de unos 5.200 metros.

"Algunos de los glaciares del valle estaban cubiertos de nieve ayer y hoy están prácticamente al descubierto. En otras palabras, probablemente hacía calor", ha aseverado.

"Lo que puedo ver en las imágenes satelitales de esta mañana es que la parte inferior de un glaciar se desprendió a unos 5.200 metros y se estrelló contra el fondo del valle, unos 1.200 metros más abajo", ha dicho Shugar.

Floods in Nepal wreak havoc, sweeping away several villages and leaving over 1,000 people missing. Bridges and power plants destroyed. Army deployed.



horrific helicopter view of the Trishuli River corridor after the flood.#NepalFloods #Nepal #Rasuwa #FlashFlood #Floods pic.twitter.com/Gdj3JyAVrX — Ravi Pandey🇮🇳 (@ravipandey2643) August 26, 2026

Por otro lado, las autoridades nepalíes apuntan a un terremoto registrado en la región de 4,4 de magnitud como posible causante. Aunque el Servicio Geológico de Estados Unidos ha concluido que el sismo parece ser consecuencia del derrumbe de rocas y hielo.

Inundaciones repentinas

La catástrofe ocurrió temprano, sobre las 08:40 hora local (02:55 GMT) un desprendimiento de glaciar a unos 20 km al noreste del paso de Rasuwagadhi (frontera entre Nepal y China) provocó una riada masiva de lodo y sedimentos en el río Lhende, según la Autoridad Nacional para la Reducción y Gestión del Riesgo de Desastres (NDRRMA).

La masa de agua llegó hacia las 9:15 hora local (3:30 GMT) al río Bhote Koshi desde la zona tibetana y golpeó con especial fuerza Timure, Rasuwagadhi y Syabrubesi, según fuentes oficiales. El agua llegó también a territorio chino.