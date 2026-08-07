Al menos siete muertos y 15 heridos en un tiroteo en un colegio de Bangkok: los abuelos del autor, hallados sin vida

Las claves

Las claves Generado con IA Al menos siete personas han muerto y quince han resultado heridas en un tiroteo en una escuela secundaria al norte de Bangkok, Tailandia. Entre los fallecidos se encuentran tres profesores y tres estudiantes; el presunto autor del ataque también murió. La policía informó que dos de los heridos se encuentran en estado crítico y que el ataque ocurrió en la sala de ordenadores del centro educativo. Horas después del tiroteo, los abuelos del presunto atacante fueron hallados muertos en su domicilio, donde convivían con él.

La Policía tailandesa informó este viernes de que tres profesores y tres estudiantes han fallecido y otras quince persona han resultado heridas tras un tiroteo en una escuela de secundaria al norte de Bangkok, en el que el presunto autor también resultó muerto.

Según el informe divulgado por una agente policial en la cadena de televisión de la Policía en Facebook, dos de los heridos se encuentran en condición crítica, sin especificar si son estudiantes de la escuela, una prestigiosa institución pública tailandesa.

"Las autoridades están tomando control de la situación después de un incidente armado en una escuela en Nonthaburi (provincia al noroeste de Bangkok). Hay informes sobre posibles muertes y heridos", señaló la Policía Real de Tailandia en su cuenta oficial de Facebook. Horas después hallaron muertos en su casa al abuelo y la abuela del sospechoso, con los que convivía.

🇹🇭 Authorities moved in quickly after one student opened fire at a school just north of Bangkok.



The attack took place Friday morning at Debsirin Nonthaburi School in Bang Kruai.



Several people were wounded before police locked down the campus and identified the gunman as a… — Mario Nawfal (@MarioNawfal) August 7, 2026

En otra publicación en la cuenta de la cadena de televisión de la Policía, también en Facebook, el cuerpo informó de que el sospechoso falleció, sin especificar cómo, y que se la zona se está despejando.

Previamente, las autoridades habían indicado que el sospechoso se encontraba dentro de la sala de ordenadores del centro educativo, identificado por medios locales como la Escuela de Secundaria Debisirin, situada unos 15 kilómetros al noroeste de la capital tailandesa.

Medios locales como la cadena Thai PBS indicaron en un principio que habría dos fallecidos, entre ellos el presunto autor, a quien identifican como un estudiante de secundaria de 15 años -lo que no ha confirmado la Policía tailandesa-, y unos quince heridos.

El pasado febrero, la directora de una escuela de Hat Yai, en el sur de Tailandia, murió en otro tiroteo, después de que un hombre irrumpiera a tiros en el centro, además de tomar como rehenes a profesores y alumnos, luego liberados.

Tailandia cuenta con un elevado índice de armas de fuego por habitante y los tiroteos no son inusuales, con facilidad de acceso a las mismas para personal del Ejército y la Policía, y normativas laxas y anticuadas para su adquisición por parte de la población civil.