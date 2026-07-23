La 'revolución de las cucarachas' salta de las redes sociales a las calles de la India y exige a Modi mejorar la vida de los jóvenes

El movimiento representa el creciente descontento de la juventud india ante el desempleo, la corrupción y la falta de oportunidades, convirtiéndose en un nuevo desafío para el gobierno de Narendra Modi.

La represión policial a las manifestaciones y la detención de figuras como Rahul Gandhi han dado visibilidad al movimiento, que demanda la dimisión del ministro de Educación y compensaciones a las familias afectadas.

Las protestas estallaron tras la anulación del examen de acceso a Medicina y Odontología (NEET-UG) por una posible filtración, lo que generó ansiedad y casos de suicidio entre estudiantes.

El movimiento 'Partido Popular de la Cucaracha' surgió como una broma en redes sociales y se ha convertido en un masivo movimiento juvenil que exige mejoras para los jóvenes en India.

El líder de la oposición de la India, Rahul Gandhi, fue arrestado a principios de semana durante una sentada frente a la residencia del primer ministro Narendra Modi. La detención se produjo durante el segundo día de manifestaciones masivas convocadas por el movimiento Partido Popular de la Cucaracha.

Gandhi protestaba por la extrema violencia que empleó la Policía contra la manifestación estudiantil convocada para este lunes. Aunque no hay cifras oficiales, algunos medios hablaron de decenas de miles de jóvenes abarrotando el parque de Jantar Mantar, en Nueva Delhi. La intervención de las Fuerzas de Acción Rápida provocaron 170 heridos, según los organizadores.

El líder de la oposición india, Rahul Gandhi, en el momento de su detención en una protesta frente a la residencia del primer ministro Modi. Adnan Abidi. Reuters.

Lo que empezó como una broma en internet se ha convertido en un movimiento popular que pone en jaque a Modi. Es la 'revolución de las cucarachas' que ha saltado de las redes sociales a las calles de la capital.

El episodio que desencadenó las protestas estudiantiles fue la anulación del examen de acceso a las carreras de Medicina y Odontología. Se trata de la prueba universitaria más numerosa de India. En la edición de 2026, celebrada a primeros de mayo, se presentaron más de dos millones de estudiantes.

El examen fue anulado al detectarse una posible filtración de una parte de las preguntas. La decisión de descartar la prueba y convocar una nueva para finales de junio provocó una oleada de protestas estudiantiles en diferentes ciudades.

Para muchos estudiantes, la NEET-UG, que es como se conoce la prueba en aquel país, es el hito más importante de su vida académica y la puerta de entrada a su profesión. Genera tal estado de ansiedad que se han documentado 12 casos de suicidio de jóvenes que no fueron capaces de soportar la presión emocional de tener que repetir el examen.

La investigación sobre las irregularidades cometidas se transfirió a la Oficina Central de Investigación (CBI). Por el momento se ha informado de 13 detenciones que afectan a funcionarios relacionados con la gestión de la prueba. El propio primer ministro hizo un llamamiento para que los culpables fueran castigados con la máxima dureza.

Abhijeet Dipke, fundador del movimiento Partido Popular de la Cucaracha. Bhawika Chhabra. Reuters.

El escándalo de las filtraciones de la NEET-UG, la anulación de la prueba y la convocatoria de un nuevo examen provocó una fuertísima reacción de crítica en las redes sociales. Decenas de miles de jóvenes trasladaron su malestar a través de X, Instagram o Facebook. Entre ellos, Abhijeet Dipke, un estudiante indio de Estrategia de Comunicación Política en la Universidad de Boston.

Dipke, de 30 años, había trabajado para el Aam Aadmi Party (AAP), un movimiento contra la corrupción institucionalizada en la política india. Desde Estados Unidos, prestaba mucha atención a lo que ocurría en su país a través de las redes.

En medio del ruido de la protesta estudiantil surgió un episodio singular: durante una vista de la Corte Suprema, su presidente, Surya Kant, reprendió a un joven abogado manifestando que "ya existen parásitos de la sociedad que atacan al sistema". "Hay jóvenes como cucarachas, que no consiguen empleo y no tienen lugar en la profesión", añadió.

Las manifestaciones del juez Kant provocaron una nueva ola de protestas y el joven Dipke, desde Boston, publicó un post en la red X: "¿Qué pasaría si todas las cucarachas se unieran?", preguntó.

Imagen del Partido Popular de la Cucaracha en su web. CJP. CJP: Redes sociales.

Para continuar la broma, creó la página web de un supuesto partido que llamó Cockroach Janata Party (Partido Popular de la Cucaracha o CJP). El nombre parodiaba al del partido oficial del Gobierno, el Bharatiya Janata Party o Partido Popular Indio.

La figura fundamental de su 'partido' era una cucaracha y en la web lo describía como "el partido de los desempleados y los vagos".

Dipke tomó el testigo de la protesta estudiantil y pidió la dimisión del ministro de Educación Dharmendra Pradhan. Sólo cinco días después, la cuenta que había abierto en Instagram a nombre del Partido de la Cucaracha superaba los 10 millones de seguidores y dos semanas más tarde, alcanzaba los 20 millones. Más que los partidos gobernantes.

Sin darse cuenta, Dipke había convertido una broma en un movimiento social. Las autoridades clausuraron el acceso a su página web y reclamaron a las plataformas digitales que cerraran sus cuentas.

"Entonces me di cuenta de la enorme frustración que impera en la juventud india", declaró a la BBC. Dipke tomó una decisión clave: regresar a India y llevar el movimiento a la calle. Desde las redes, convocó siete grandes manifestaciones en diferentes estados de su país, antes de plantarse en Delhi.

Allí, el movimiento de las cucarachas acampó en Jantar Mantar, situado a dos kilómetros de la explanada del Parlamento. Desde hace décadas, es el espacio designado por las autoridades para que ciudadanos y colectivos realicen manifestaciones, sentadas o huelgas de hambre de forma autorizada.

"Las cucarachas se reúnen en Jantar Mantar", anunció Abhijeet Dipke en las redes. Al campamento se sumaron estudiantes, profesionales y familias enteras . Algunos preparados para jornadas largas, con mochilas de agua y comida. Otros, disfrazados como cucarachas. Todos, dispuestos a resistir hasta que renunciara el ministro Pradhan.

La acampada ganó dramatismo y notoriedad cuando el activista Sonam Wangchuk se unió a ella e inició una huelga de hambre. Wangchuk, de 59 años, es un ingeniero y reformador educativo reconocido en su país por su compromiso con el activismo social y el medio ambiente.

Tras 21 días sin comer, el sábado 18 de julio se presentó la Policía en Jantar Mantar y se llevó por la fuerza a Wangchuk a un hospital. Este episodio catalizó aún más indignación y atrajo mayor atención mediática hacia el campamento.

Abhijeet Dipke, líder del CJP, visita al activista Sonam Wangchuk en huelga de hambre. Bhawika Chhabra. Reuters.

El joven Dipke redobló la presión sobre el Gobierno convocando una marcha de las 'cucarachas' hacia el Parlamento para este lunes. Ese día arrancaba formalmente el periodo de sesiones.

Decenas de miles de jóvenes se adhirieron a la convocatoria y marcharon desde el recinto de Jantar Mantar hacia el Parlamento. La marcha se convocó como una acción pacífica, pero la Policía empleó una violencia desproporcionada, utilizando largos bastones de madera para golpear a los manifestantes, gases lacrimógenos y perdigones.

Los medios calificaron el acontecimiento como la mayor manifestación celebrada en India en décadas. Mientras, en el interior del recinto parlamentario, las sesiones de ambas cámaras se vieron interrumpidas por los diputados de la oposición que exigían abrir un debate sobre el escándalo de los exámenes.

Las fuerzas de seguridad desmantelaron el campamento, pero no pudieron evitar que este martes miles de jóvenes volvieran a reunirse con intención de establecerse allí de nuevo. El creador del movimiento aseguró en las redes que "no pararemos hasta que nuestras peticiones sean atendidas".

Lo Hum Phir Aa Gaye!!



Jab Tak Kursi Chodoge Nahi,

Tab Taak Chodenge Nahi! pic.twitter.com/Adnjv4n6XA — Cockroach is Back (@Cockroachisback) July 22, 2026

Rahul Gandhi, máxima figura política del partido de la oposición, el Partido del Congreso Nacional Indio, y heredero de la dinastía Nehru-Ghandi que ha dominado la política india desde la independencia, se unió a las protestas del martes.

Lideró una marcha de diputados de su partido hacia la residencia del primer ministro, acompañado por el presidente del Congreso, Mallikarjun Kharge. Allí organizaron una sentada denunciando la brutalidad policial empleada contra los estudiantes el día anterior.

El primer ministro Modi no se ha pronunciado sobre las protestas de 'las cucarachas'. El ministro de Asuntos Parlamentarios declaró en rueda de prensa que "la seguridad y el futuro de nuestra juventud son nuestra prioridad".

La cuestión es si el movimiento despertado desde el Partido Popular de la Cucaracha tiene capacidad para influir en la política nacional. Su líder, Abhijeet Dipke no descarta emplear lo que empezó de broma como una plataforma de proyección, pero quiere centrar sus esfuerzos en conseguir que el Gobierno atienda las reclamaciones de los jóvenes.

Rahul Bathia, analista político residente en el Reino Unido, explicaba en conversación con este periódico que la protesta del lunes "fue mucho más numerosa de lo que cualquiera anticipaba" y que "pilló al Gobierno por sorpresa".

Bathia sostiene que la protesta "refleja mayoritariamente la desilusión de la juventud urbana en India debido al desempleo y la falta de oportunidades". La corrupción y los problemas derivados del elevado coste de la vida generan un estado de incertidumbre y pesimismo.

Según el analista, está por ver si el movimiento de las cucarachas se expande más allá de las redes sociales. Reconoce, no obstante, que la incorporación del activista Sonam Wangchuk y su huelga de hambre han dado mucha relevancia a la protesta.

"El problema tiene su origen en la percepción por parte de los jóvenes de una falta de rendición de cuentas y de oportunidades en la India. El problema más amplio del desencanto juvenil es un verdadero desafío", señala, por su parte, el analista Satvik Pendyala.

"Si a esto se le suma una anémica inversión pública en educación, hay muchas probabilidades de que las instituciones educativas acaben colapsando", vaticina este especialista en diálogo con EL ESPAÑOL.

Por el momento, las demandas del CJP son pocas: la dimisión del ministro de Educación y una compensación a las familias cuyos hijos se han suicidado como consecuencia de la anulación de las pruebas. No parece fácil que el Gobierno dé su brazo a torcer, pero es de esperar que haya algún tipo de negociación con los manifestantes.

Aunque la oposición india sigue dividida y el espacio para la crítica política se ha estrechado bajo el mandato de Modi, el Ejecutivo se enfrenta ahora al insólito desafío que supone un movimiento juvenil descentralizado, al margen de las formaciones políticas tradicionales.

El movimiento ha brindado a la oposición india una potente plataforma para atraer al electorado joven, que desafía al Gobierno de Modi más allá de las barreras ideológicas. Con cientos de millones de electores menores de 35 años, la juventud india constituye un bloque electoral crucial. Su creciente malestar podría desencadenar consecuencias políticas de gran calado de cara a futuras citas con las urnas.