La tensión entre Pakistán y Afganistán se dispara con más bombardeos, ataques terroristas y decenas de muertos

Un edificio destruido en la provincia afgana de Paktia en los últimos bombardeos de Pakistán. Reuters

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Las claves Generado con IA Pakistán ha lanzado bombardeos en el este de Afganistán, matando a al menos 29 insurgentes y causando decenas de víctimas civiles, incluidos mujeres y niños. La ofensiva paquistaní se produce tras recientes ataques terroristas en su territorio, atribuidos a grupos como Jamaat-ul-Ahrar y Fitna al Khwarij refugiados en Afganistán. Los talibanes afganos denuncian que los bombardeos impactaron zonas residenciales y califican la acción como un "crimen" y un "acto de barbarie". Las relaciones entre Pakistán y Afganistán se han deteriorado desde 2021, con graves enfrentamientos fronterizos y amenazas de una posible "guerra abierta".

Las fuerzas de Pakistán han lanzado esta madrugada una serie de bombardeos en el este de Afganistán, matando a 29 insurgentes y amenazando con intensificar un conflicto intermitente entre ambos países. Según los talibanes afganos, al menos 38 civiles han fallecido y más de 40 han resultado heridos a causa de los ataques aéreos.

Según el ministro de Información paquistaní, Attaullah Tarar, la operación militar se llevó a cabo en respuesta a "recientes y múltiples incidentes terroristas" dentro de Pakistán, mediante una ofensiva terrestre "seguida de ataques selectivos en la región fronteriza contra los escondites y refugios de terroristas pertenecientes a Jamaat-ul-Ahrar y Fitna al Khwarij".

Los ataques aéreos contra tres objetivos en las provincias afganas de Paktia, Paktika y Kunar causaron la muerte de 25 milicianos y la destrucción de "grandes cantidades" de armas y municiones, según Islamabad. Además, otros cuatro insurgentes, incluido un comandante, fueron eliminados en el distrito de Bajaur, en la provincia norteña de Jaiber Pajtunjuá, en una operación terrestre.

Destrucción provocada por los bombardeos paquistaníes. Reuters

"El régimen militar paquistaní llevó a cabo una vez más bombardeos (...) y aunque las cifras pueden variar, han matado aproximadamente a más de 30 personas, incluidos mujeres y niños, y herido a más de 40", denunció por su parte el portavoz del Comando Provincial de la Policía de Paktia, Munib Zadran, en unas declaraciones a la agencia Efe.

El ministro de Información paquistaní precisó que esta respuesta militar se produjo tras el asalto perpetrado este fin de semana por Jamaat-ul-Ahrar, una facción de los talibanes paquistaníes (TTP), contra un campamento paramilitar de la fuerza especial Rangers en la ciudad de Karachi, donde murieron tres soldados y otros cuatro resultaron heridos.

Los últimos ataques contra territorio afgano comenzaron sobre las 23:00 hora local del domingo (18:30 GMT) y alcanzaron la provincia oriental de Paktia, así como otras áreas en la vecina provincia de Kunar, informaron los talibanes.

"Tan pronto como ocurrieron los bombardeos, corrimos al hospital. Se trajeron aproximadamente 11 cadáveres y más de 70 heridos", detalló a Efe un médico del Hospital Provincial de Paktia, bajo condición de anonimato, y añadió que "entre los heridos hay jóvenes, mujeres y niños".

El principal portavoz del Gobierno talibán, Zabihullah Mujahid, condenó los ataques a través de un comunicado en X, en el que aseguró que los proyectiles impactaron directamente sobre zonas residenciales y calificó la ofensiva paquistaní como un "crimen" y un "acto de barbarie".

La relación entre Pakistán y Afganistán se ha tensado desde que los talibanes tomaron el poder en 2021. Islamabad acusa a Kabul de permitir que los insurgentes lancen ataques en suelo paquistaní, algo que Afganistán niega y que atribuye a una falta de seguridad interna del país vecino.

El conflicto ha desembocado en dos ocasiones en graves enfrentamientos fronterizos, en octubre de 2025 y febrero de 2026, dejando decenas de soldados muertos y heridos por intercambio de artillería desde ambos lados.

En febrero, el ministro de Defensa de Pakistán declaró públicamente que la paciencia de su país se había agotado y que estaban dispuestos a librar una "guerra abierta" contra el régimen de Kabul si no dejaban de refugiar a los terroristas.