China levanta su nueva muralla en el mar: islotes artificiales y plataformas flotantes para controlar el estrecho de Taiwán

El control de estas zonas afecta a un 20% del comercio mundial y constituye un punto crítico para la seguridad y la influencia en la región Asia-Pacífico, preocupando a EEUU y otros países vecinos.

China ha ampliado su presencia en otros archipiélagos disputados, como las Paracelso y las Spratly, utilizando construcciones militares y estrategias de ocupación progresiva.

Filipinas denuncia la presencia y actividades de plataformas chinas en los bajos de Masinloc, un islote cuya soberanía se disputa con Pekín y que tiene gran valor estratégico.

China intensifica la construcción de islotes artificiales y plataformas flotantes en el mar de la China Meridional para reforzar su control sobre el estrecho de Taiwán y rutas estratégicas.

La actividad de Pekín en las aguas del mar de la China Meridional se intensifica. En abril se publicó la imagen de una isla artificial construida en un atolón de las Paracelso, frente a Vietnam. Un mes más tarde, se detectó una plataforma operando sobre los bajos de Masinloc, un islote próximo a la costa filipina.

Pekín promueve el levantamiento de una nueva muralla, esta vez en el mar, para asegurar el control del tráfico por el estrecho de Taiwán y asegurar la salida de su flota hacia el Pacífico profundo.

Las autoridades navales de Filipinas anunciaron el pasado miércoles que buques chinos habían retirado la plataforma flotante. Pero crecen los temores de que China esté preparando el terreno para una presencia permanente en la zona.

"Al mismo tiempo que anunciamos la retirada de la plataforma, reiteramos nuestra posición irrenunciable: los bajos de Masinloc son y siempre serán una parte integral del territorio de Filipinas", declaró a Reuters un portavoz del Gobierno. China y Filipinas se disputan la soberanía sobre el islote.

La plataforma detectada en mayo era una estructura flotante tripulada, de unos 5 m de lado, aparentemente equipada con materiales de exploración y una antena de comunicaciones. Durante estas semanas se ha observado el movimiento de guardacostas chinos junto al atolón.

Una plataforma de prospección china sobre las aguas de los bajos de Masinloc. Guardia Costera de Filipinas. Reuters.

Los bajos de Masinloc, también conocidos como el atolón de Scarborough, es un triángulo de casi 20 km en su lado más largo situado en el mar de la China Meridional, a unos 230 km de la costa filipina. Apenas sobresale del agua y el lago central tiene una profundidad máxima de unos 13 m.

Situado en aguas internacionales, las autoridades filipinas reclaman su soberanía alegando que forma parte de la herencia recibida de la época española. Su valor es exclusivamente estratégico.

Sin embargo, la presencia militar china ha sido constante desde 2012. El Ministerio de Exteriores de Pekín también ha declarado repetidas veces la soberanía indisputable del islote.

Su portavoz, Lin Jian, afirmó a los medios que la plataforma formaba parte de "investigaciones rutinarias" de las aguas de la región. Añadió que esas actividades están amparadas por la soberanía de su país y que ningún Estado "tiene derecho a interferir en ellas".

Otros puntos en litigio

Además del conflicto con Filipinas por Masinloc, Pekín reivindica la soberanía de otros archipiélagos en el mar de la China Meridional: las Paracelso y las Spratly, disputadas con Vietnam y Malasia. En el mar de la China Oriental, destaca el conflicto con Japón y Taiwán por las islas Senkaku.

En abril, un reportaje de The New York Times revelaba la construcción de una isla artificial sobre el atolón Antílope, un islote de unos 6 km de longitud al oeste de las islas Paracelso. Se encuentra a 270 km de la isla china de Hainan y a unos 300 km de la costa vietnamita.

Las imágenes de satélite mostraban una actividad febril: una veintena de barcos dragaban las arenas del interior del atolón mientras decenas de excavadoras empujaban la arena extraída para construir una base sólida.

Foto de satélite del arrecife Travesura en las Parcelso. EE. Google Earth.

Sobre ella se ven ahora carreteras y se han levantado diversos edificios. Todo parece indicar que lo que solo cuatro meses antes era un islote desierto, se puede convertir en poco tiempo en una base militar.

La plataforma descubierta en Masinloc bien podría ser la avanzadilla de exploración para conocer los detalles orográficos del lugar. Por eso, la expectativa de tener dentro de unos meses, un emplazamiento de misiles chinos a 350 km de Manila no resulta muy tranquilizadora para el Gobierno de Filipinas.

EEUU está pendiente de los acontecimientos. Cualquier intento chino de ocupar físicamente el islote se convertiría en un problema diplomático muy delicado.

La primera colonización se remonta a 2013. En solo dos años, el atolón Travesura, uno de los islotes de las Paracelso, se convirtió en una base militar que incluye edificios residenciales, almacenes, una pista de aterrizaje de 3 km de longitud e instalaciones deportivas.

Las Spratly, las Paracelso y Masinloc forman parte de lo que China llama la 'línea de los nueve trazos', una cadena de puntos estratégicos cuya soberanía reclama. Recorre la costa occidental vietnamita, la parte oriental de Borneo y Filipinas y llega hasta Taiwán y las Senkaku japonesas.

El caso de este archipiélago merece especial atención. Se trata de un conjunto de 5 islas y 3 islotes desiertos situados en el mar de la China Oriental a 200 km de Taiwán y a unos 300 km del puerto chino de Wenzhou. Pertenece a Japón, pero Pekín reclama su soberanía desde 2010, año en el que un guardacostas japonés y dos pesqueros chinos colisionaron en sus aguas.

Se cree que dentro de la Zona de Exclusión Económica del archipiélago se encuentra uno de los mayores yacimientos petrolíferos del mundo. Si Pekín se hiciera con las islas, sus necesidades energéticas quedarían definitivamente resueltas.

La estrategia de acoso en este caso no es militar. Al menos, no aparentemente: la flota pesquera china organiza excursiones masivas hacia las islas para retar a la marina japonesa que, lógicamente, no abre fuego contra civiles desarmados.

El pesquero filipino Kylene y el guardacostas chino 4203 navegan por las disputadas aguas de los bajos de Masinloc. Europa Press.

Esta es una región crítica para el control del tráfico marítimo, un segundo 'estrecho de Ormuz' en las aguas del Indopacífico. Según la plataforma de comercio global Ballast Markets, por el mar de la China Meridional y el estrecho de Taiwán circulan unos 250 buques diarios, el doble de los que transitaban por Ormuz antes de la guerra.

Según el Centro de Estudios Internacionales y Estratégicos (CSIS), un 20 % del comercio mundial cruza estas aguas. Esto incluye un 15 % de las exportaciones chinas, un 25 % de las japonesas y un 23 % de las coreanas.

Para el presidente Xi Jinping, esta es la cuestión más importante en este momento. "Salvaguardar la paz y la estabilidad en el estrecho de Taiwán es el principal denominador común entre nuestros países", declaró durante la visita del presidente Donald Trump a Pekín a mediados de mayo.

Detrás del conflicto de soberanías hay algo más que asegurar el control de tráfico en el mar de la China Meridional. Es una cuestión que preocupa estratégicamente a EEUU.

China cuenta con la mayor flota militar del mundo: 484 barcos, pero los expertos navales la califican como 'armada de aguas marrones'. La mayoría son buques de tonelaje medio adecuados para misiones costeras o de alcance medio.

Su flota submarina es poderosa y moderna, pero tiene un serio inconveniente: no puede salir a mar abierto sin ser detectada por los estadounidenses. Dominar las Senkaku abriría el acceso a las aguas profundas y frías del Pacífico, donde sus unidades nucleares, cargadas de misiles balísticos podrían navegar con sigilo para alcanzar cualquier punto de la costa californiana.