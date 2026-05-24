El lado oscuro del prestigioso modelo escolar japonés: auge del 'bullying' y familias que se toman la justicia por su mano

El fenómeno provoca un aumento del absentismo escolar prolongado y de los suicidios juveniles, así como casos de jóvenes que terminan en un aislamiento social severo conocido como 'hikikomori'.

Ante la inacción institucional, algunas familias han comenzado a difundir vídeos de las agresiones en redes sociales como una forma de 'justicia vigilante' para presionar a las autoridades.

Muchos centros educativos son acusados de minimizar o directamente ocultar las denuncias por 'bullying' para proteger su reputación y evitar conflictos.

Japón ha registrado más de 769.000 casos de acoso escolar, conocido como 'ijime', durante el último curso académico, la cifra más alta jamás contabilizada por el Ministerio de Educación del país.

A Kazui Sato le dispararon con una pistola de aire comprimido dentro del instituto, le rociaron insecticida en la cara y llegaron a amenazarle con un cuchillo. También le extorsionaron más de 300.000 yenes, unos 2.800 euros en la época.

Durante años, sin embargo, la escuela redujo aquellos hechos a simples “bromas” entre estudiantes. Japón ha necesitado 14 años de batallas judiciales para reconocer oficialmente que aquello fue un caso grave de acoso escolar.

Hoy Sato tiene 26 años y sigue necesitando tratamiento psicológico. Apenas sale solo de casa y vive prácticamente aislado, convertido en uno de los muchos jóvenes japoneses atrapados en el fenómeno hikikomori.

Su historia ha vuelto a poner el foco sobre una crisis que lleva años creciendo en silencio: Japón registró más de 769.000 casos de acoso escolar durante el último curso académico -conocido como ijime-, la cifra más alta jamás contabilizada por el Ministerio de Educación.

En paralelo, siguen aumentando los suicidios juveniles, el absentismo prolongado y las acusaciones de encubrimiento contra escuelas y autoridades educativas.

El reconocimiento oficial del caso ha reabierto además un debate incómodo para el sistema educativo japonés. Aunque el acoso escolar existe desde hace décadas, muchos expertos consideran que el problema se ha agravado en los últimos años y que las escuelas siguen teniendo enormes dificultades para afrontarlo abiertamente.

Japanese students in school uniforms are shown in a video destroying a bicycle 🚲, which is a case of "ijime" (bullying) in Japan 😥. How can this behavior be stopped? pic.twitter.com/JlKJUMY8Z0 — Mio_Sub🇯🇵 (@MyColleagueMio2) October 27, 2025

La presión por evitar conflictos, proteger la reputación de los centros y mantener la armonía dentro del aula provoca que muchas denuncias acaben minimizadas o directamente ocultas.

La radiografía institucional muestra hasta qué punto el fenómeno se ha disparado. Al récord histórico de denuncias se suma otra estadística alarmante: cerca de 354.000 alumnos faltaron a clase durante más de un mes por ansiedad, miedo o problemas psicológicos vinculados en muchos casos al entorno escolar, un fenómeno de rechazo que en Japón denominan futoko.

Detrás de las estadísticas aparecen episodios cada vez más violentos. En Niigata, un estudiante provocó quemaduras a dos compañeros tras hacerles ingerir sosa cáustica haciéndola pasar por caramelos. En Fukuoka, un adolescente murió después de sufrir humillaciones y agresiones grabadas por otros alumnos.

Y en Hokkaido, una menor de 14 años acabó suicidándose tras denunciar un acoso que su escuela llegó a calificar como una simple “broma”. En muchos de estos casos, las familias aseguran que la respuesta de los centros llegó tarde o fue insuficiente, y que las investigaciones internas no siempre avanzaron con la rapidez esperada.

Esa sensación de impotencia ha empezado a trasladarse también a las redes sociales. Ante la lentitud de los procedimientos escolares y la percepción de que muchas denuncias terminan diluidas en comités internos o informes burocráticos, algunas familias han comenzado a recurrir a una forma de "justicia vigilante" digital.

En los últimos meses se han multiplicado las cuentas que difunden vídeos de agresiones escolares sin censurar, mostrando rostros, nombres e incluso información personal de los presuntos acosadores para presionar públicamente a las autoridades.

Buena parte de esas imágenes no las graban las víctimas, sino los propios agresores o compañeros que observan las escenas sin intervenir. Peleas dentro de las aulas, palizas grabadas con teléfonos móviles o humillaciones colectivas circulan después por X, TikTok o LINE -el WhatsApp japonés- a una velocidad imposible de controlar.

Algunas de esas publicaciones han terminado provocando investigaciones policiales casi inmediatas después de hacerse virales, algo que muchas familias interpretan como la prueba de que la presión pública resulta más eficaz que los canales ordinarios del sistema educativo japonés.

El fenómeno ha abierto un debate cada vez más visible. El Ministerio de Educación advierte de que la difusión de imágenes de menores en internet puede vulnerar sus derechos y derivar en nuevos episodios de acoso.

A video depicts a high school girl repeatedly slapping another student in Kasukabe, Japan, while holding an e-cigarette. Bullying is unacceptable. How can we best stop this? 😔 pic.twitter.com/6jfNM6f9f4 — Mio_Sub🇯🇵 (@MyColleagueMio2) January 14, 2026

Pero muchas familias sostienen que, sin esa presión pública, numerosos casos no habrían salido nunca de los despachos escolares. "Si el vídeo no se hubiera hecho viral, nadie habría hecho nada", resumía recientemente la madre de un adolescente agredido en Kumamoto después de que las imágenes de la paliza sufrida por su hijo obligaran a intervenir a la policía.

En Japón, el acoso rara vez adopta una única forma. A veces empieza con gestos casi invisibles dentro del aula: dejar a un alumno solo en la comida, ignorarlo de manera sistemática o convertirlo en blanco de burlas cotidianas.

Otras veces la violencia escala sin transición hacia agresiones físicas, extorsiones o humillaciones grabadas con el móvil. Entre un extremo y otro no siempre hay una línea clara. Muchas víctimas tardan meses en pedir ayuda.

Esa presión constante ayuda a explicar otro fenómeno que preocupa cada vez más a las autoridades japonesas: el aumento de jóvenes que dejan de ir a clase y terminan encerrándose en casa durante largos periodos.

Muchos padres descubren el problema demasiado tarde, cuando el adolescente ya ha roto completamente el contacto con el entorno escolar. En algunos casos, el aislamiento se prolonga durante años. Kazui Sato reconoció tras la publicación de la investigación oficial que todavía hoy siente miedo de salir solo a la calle.

Riku Ogasa from Yokosuka Technical High School was filmed assaulting a peer. This bullying is a serious issue in Japan. This is heartbreaking; how can we protect students? 💔 pic.twitter.com/5SqxDszzAw — Mio_Sub🇯🇵 (@MyColleagueMio2) February 28, 2026

El Gobierno japonés asegura haber reforzado los protocolos contra el bullying y defiende que las escuelas están obligadas a investigar cualquier caso considerado “grave”. Sin embargo, las asociaciones de familias denuncian que, en la práctica, muchos centros siguen reaccionando sólo cuando el caso ya ha explotado públicamente o aparece en los medios de comunicación.

La consecuencia es una desconfianza creciente hacia un sistema educativo que durante años construyó una imagen de disciplina y seguridad, pero que ahora se enfrenta a una realidad mucho más incómoda de ocultar.

El acoso escolar en las escuelas ya no se queda en las aulas. En los últimos años ha empezado a trasladarse a los tribunales, con un número creciente de familias que demandan a centros educativos y administraciones locales por no haber actuado a tiempo.

Algunas sentencias han reconocido la responsabilidad de las escuelas en la falta de respuesta, pero los procesos son largos y, en muchos casos, llegan cuando el daño psicológico ya es irreversible.

Mientras tanto, la historia de Kazui Sato sigue funcionando como un recordatorio incómodo. Catorce años después de que comenzara su calvario en el instituto, su caso fue finalmente reconocido como un episodio grave de acoso escolar. Pero la reparación, en su caso, no ha significado recuperación.

Japón, con sus cifras récord de violencia escolar y una generación de jóvenes cada vez más frágil, sigue enfrentándose a una pregunta sin respuesta sencilla: qué ocurre cuando el sistema educativo llega tarde, o simplemente cuando decide no llegar.