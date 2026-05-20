Xi Jinping cierra filas con Putin e insiste en que la reanudación de la guerra en Oriente Próximo sería "inaceptable"

Las claves

Las claves Generado con IA Xi Jinping y Vladímir Putin refuerzan su alianza estratégica en una reunión en Pekín, destacando la importancia de una mayor coordinación ante las tensiones internacionales. Xi insiste en la necesidad de evitar la reanudación de la guerra en Oriente Próximo y aboga por un sistema de gobernanza global más justo y razonable. Putin subraya el papel de Rusia como proveedor energético fiable para China en medio de la presión sobre las rutas marítimas de suministro. Ambos líderes resaltan la importancia de negociar la paz en el Golfo Pérsico para garantizar la estabilidad energética y comercial global.

Xi Jinping y Vladímir Putin han celebrado durante su reunión en Pekín los avances en su relación estratégica y la necesidad de ahondar en una mayor coordinación ante las tensiones internacionales. El líder chino ha instado a promover un sistema de gobernanza global "más justa y razonable" mientras su homólogo ruso ha destacado el papel de Moscú como suministrador energético "fiable" para Pekín.

La reunión, celebrada en el Gran Palacio del Pueblo y que ha sido inaugurada con una salva de cañones, constituye el momento central de la visita de Estado de Putin a China, la vigesimoquinta del mandatario ruso al país asiático y la primera reunión presencial entre ambos líderes en lo que va de año.

Xi ha recibido a Putin con honores en la escalinata del Gran Palacio del Pueblo, en un encuentro que se produce una semana después de la visita del presidente estadounidense, Donald Trump, a Pekín, una secuencia que la prensa oficial china ha presentado como señal de que Pekín se consolida como "epicentro de la diplomacia mundial".

Xi Jinping y Vladímir Putin llegando al Gran Palacio del Pueblo para su encuentro. Maxim Shemetov Reuters

El mandatario chino ha subrayado que el escenario internacional atraviesa una situación de "cambios y turbulencias entrelazados" y ha lamentado las "tendencias adversas de hegemonismo unilateral", aunque ha sostenido que la paz, el desarrollo y la cooperación siguen siendo la "corriente principal".

"Como miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU y grandes potencias mundiales, China y Rusia deben mirar al largo plazo estratégico", ha afirmado Xi, según recoge la agencia Xinhua, proclamando que la reanudación de la guerra de Irán sería "inaceptable".

Putin, por su parte, ha asegurado que las relaciones entre Rusia y China han alcanzado un nivel "sin precedentes" y son un ejemplo de "verdadera asociación estratégica", según la versión difundida por medios rusos.

En el plano energético, Putin ha celebrado que Rusia sigue desempeñando un papel de proveedor "fiable y estable", en un momento en que el bloqueo del estrecho de Ormuz por parte de Irán y Estados Unidos ha puesto bajo presión las rutas marítimas de suministro hacia Asia y ha elevado el peso estratégico de los gasoductos terrestres.

Por Ormuz transitan aproximadamente el 45% de las importaciones chinas de petróleo y gas y las autoridades del gigante asiático han tenido que intervenir en las últimas semanas para contener la subida de precios de los combustibles.

Momento "crítico"

Xi también se ha referido a la coyuntura en el Golfo Pérsico. A su juicio, se trata de un momento "crítico" entre la guerra y la paz y ha reclamado "el cese total de las hostilidades es imperativo".

El mandatario chino ha sostenido que insistir en la negociación resulta "especialmente importante" y que una pronta desescalada ayudaría a reducir las perturbaciones sobre la estabilidad del suministro energético, las cadenas industriales y de suministro, y el orden comercial internacional.

Reunión entre las delegaciones china y rusa encabezadas por Xi Jinping y Vladímir Putin. Maxim Shemetov Reuters

Putin ha confirmado asimismo su disposición a asistir en noviembre a la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), que se celebrará en la ciudad china de Shenzhen (sureste). El viaje coincide con el 25º aniversario del Tratado de Buena Vecindad, Amistad y Cooperación entre China y Rusia y con el 30º aniversario del establecimiento de su asociación estratégica

Por el momento, no han trascendido comentarios ni de Xi ni de Putin acerca de la guerra en Ucrania, respecto a la cual China ha mantenido una posición ambigua desde su inicio: ha pedido respeto a la soberanía e integridad territorial de todos los países y, al mismo tiempo, ha insistido en atender las "legítimas preocupaciones de seguridad" de todas las partes, en referencia a Rusia.

Poco antes del inicio de la invasión rusa a gran escala de Ucrania en 2022, Xi y Putin proclamaron en Pekín una "amistad sin límites", una fórmula que desde entonces ha acompañado el estrechamiento de sus vínculos políticos, comerciales y energéticos.