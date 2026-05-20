China entrena a operadores de drones rusos que combaten en Ucrania según varias agencias de inteligencia europeas

Los soldados rusos entrenados en China han participado en combates en Crimea y Zaporiyia, y han recibido instrucción en técnicas como disparo de morteros y defensa antidrón.

Aunque China mantiene oficialmente una postura de neutralidad sobre la guerra en Ucrania, los informes indican una implicación táctica directa con tropas rusas.

El acuerdo de entrenamiento fue firmado por altos mandos en Pekín en julio de 2025 e incluye formación en manejo de drones, guerrilla electrónica y aviación militar.

China ha entrenado en secreto a 200 militares rusos en el uso de drones y tácticas militares avanzadas, según agencias europeas de inteligencia.

El Ejército de China ha entrenado en secreto a unos 200 militares rusos en su territorio el año pasado que combaten ahora en el frente contra Ucrania, según los informes de tres agencias europeas de Inteligencia que cita Reuters.

Estas sesiones de entrenamiento clandestino se han enfocado en el uso de drones, y fueron establecidas en un memorando de cooperación sino-ruso firmado por altos mandos en Pekín el 2 de julio de 2025.

El acuerdo, al que ha tenido acceso Reuters, establece que 200 efectivos del Ejército de Rusia serán entrenados tanto en instalaciones militares de la capital china como en la ciudad oriental de Nanjing. A cambio, Moscú se compromete a entrenar también a militares chinos.

Aunque Rusia y China han realizado maniobras conjuntas en el marco de acuerdos generales desde que Vladimir Putin ordenó la 'operación especial' para invadir Ucrania, el Gobierno de Xi Jinping ha insistido que su posición frente al conflicto es de neutralidad, ofreciéndose incluso como mediador.

Sin embargo, estos informes demuestran que China está mucho más implicada en la formación táctica y operativa de las tropas rusas que combaten en suelo europeo de lo que admite.

"Con respecto a la crisis de Ucrania, China ha mantenido una postura objetiva e imparcial de manera consistente, y ha trabajado para promover las conversaciones de paz de una manera clara de la que da testimonio toda la comunidad internacional", valoró el Ministerio de Exteriores chino en un comunicado a Reuters.

Las agencias de Inteligencia, que han confirmado esta información bajo condición de anonimato, han manifestado la preocupación de Europa ante lo que interpretan como un acercamiento militar entre Rusia y China, la segunda potencia económica mundial y un importante socio comercial de la UE.

Rusia y China anunciaron una "asociación estratégica sin límites" días antes del comienzo de la invasión rusa de Ucrania, y se comprometieron a realizar ejercicios para garantizar la coordinación de sus fuerzas. Las ingentes compras de gas, petróleo y carbón ruso por parte de Pekín han permitido a Moscú sortear los efectos de las sanciones internacionales.

La nueva guerra

El conflicto en Ucrania ha evidenciado la preeminencia de los drones como arma de guerra en el campo de batalla moderno. Ambos bandos usan dispositivos de larga distancia y otros más pequeños de corto alcance, armados con explosivos para buscar y eliminar tanto a soldados individuales como vehículos y fortificaciones.

Reuters informó ya en septiembre que dos compañías chinas de tecnología habían estado trabajando en nuevos sistemas electrónicos para los drones militares manufacturados en Rusia. El Ministerio de Exteriores de China negó cualquier conocimiento, y ambas compañías fueron sancionadas por la UE hace un mes.

Según el contenido del memorando de colaboración, los rusos han sido formados en China en disciplinas como el manejo de drones, la guerrilla electrónica, aviación militar e infantería acorazada. Se prohíbe cualquier cobertura mediática de los entrenamientos, y se establece que ninguna tercera parte será informada.

El dron chino Wing Loong 2 presentado en el 'Paris Air Show' REUTERS/Pascal Rossignol

Los militares rusos pueden aportar a los oficiales chinos la extensa experiencia bélica tras cuatro años de guerra en Ucrania y otros teatros de guerra anteriores. China, por su parte, puede proporcionar material de entrenamiento avanzado como simuladores de vuelo de los que Moscú carece.

Aunque el Ejército Popular de China no se ha visto involucrado en ningún conflicto militar desde hace décadas, ha emprendido una rápida evolución tecnológica y militar en los últimos años, hasta ponerse al nivel de Estados Unidos en varios aspectos.

Además, varios de los oficiales rusos enviados a formarse al país vecino eran instructores, lo que implica que su objetivo era pasar el conocimiento adquirido a la cadena de mando. Las agencias de Inteligencia pudieron confirmar, en base a la identidad de los participantes, que varios de ellos combatieron después en Ucrania.

En concreto, estos efectivos -con rangos que abarcan de sargento raso a teniente coronel, han participado en combates de drones en las zonas ocupadas por Rusia de Crimea y Zaporiyia.

Morteros y 'lanzarredes'

Uno de los informes contiene detalles sobre los entrenamientos realizados por 50 de los soldados rusos en la Academia de Infantería de la ciudad de Shijiazhuang. Los militares aprendieron a disparar morteros de 82mm mientras usaban drones de reconocimiento para identificar a sus objetivos.

Una segunda práctica consistió en instruirles en técnicas de defensa antiaérea, usando dispositivos de interferencia electrónica, lanzamiento de redes y drones 'cazadores' para contrarrestar a los drones enemigos. Este entrenamiento tuvo lugar en Zhengzhou.

Los drones son extremadamente difíciles de contrarrestar por tropas de tierra, por lo que las armas menos convencionales como los 'lanzarredes' pueden capturarlos y enredar sus hélices. Los rifles de interferencia pueden desconectar la señal del dron para su piloto, pero ahora han entrado en combate dispositivos controlados por cables de fibra que no se desconectan.

Un tercer informe redactado por un oficial ruso describió el entrenamiento con drones en el Centro de Entrenamiento de la Aviación Militar de Yibin. En esta ocasión utilizaron simuladores de vuelo para practicar con distintas interfaces de control de drones con vista de primera persona.

Finalmente, en la Universidad de Ingeniería Militar de Nanjing, los soldados rusos aprendieron tareas de desminado y de desactivación de drones que se hubieran estrellado o inactivado sin que su carga explosiva hubiese detonado.