'Mamá' Peng, el comodín que Xi guarda para su próxima cita con Trump: el 'soft power' chino que complementa su puño de hierro

Su presencia equilibra el 'soft power' y la imagen autoritaria de Xi, consolidando la estrategia diplomática de China en el escenario global.

A diferencia de sus predecesoras, Peng asume un papel activo en foros internacionales, impulsando causas como la educación, la cultura y el papel de la mujer.

Famosa soprano y general del Ejército, Peng dejó su carrera artística para apoyar el ascenso político de Xi, proyectando la imagen amable del régimen chino.

Peng Liyuan, esposa de Xi Jinping, es clave en la diplomacia china y acompaña al presidente en viajes oficiales, incluyendo el próximo encuentro con Donald Trump en EEUU.

El presidente Donald Trump y el primer mandatario chino, Xi Jinping, se encontraron esta semana en Pekín. En sus agendas, una larga lista de asuntos geopolíticos e importantes acuerdos económicos. Había mucho en juego para las dos potencias y para el mundo.

Trump ha manifestado repetidas veces su admiración por Xi. Ambos se respetan desde la visita de Estado que él y Melania dedicaron al presidente chino y su esposa, Peng Liyuan, en 2017. Entonces, ella jugó un papel clave para fomentar el buen clima entre los dos líderes. El próximo septiembre, Peng volverá a acompañar a su marido en su viaje a EEUU.

Según el profesor Juan Luis López Aranguren, especialista en Asia y autor de El eje del mundo que viene, "Su pasado como cantante de ópera ha tenido una gran influencia en su articulación como herramienta del Soft Power chino". La prensa de su país la bautizó como 'Mamá Peng'.

Fue una famosa soprano de música tradicional china que renunció a una brillante carrera artística para asumir el papel de 'emperatriz consorte'. Desde entonces, representa la cara amable de un hombre reservado y pragmático.

La sombra de 'Madame Mao'

Desde la muerte de Mao Zedong en 1976 y la caída en desgracia de su cuarta esposa, Jiang Qin, las sucesivas parejas de los líderes chinos no han tenido apenas presencia en la vida política del país. El fantasma de 'Madame Mao' las apartó de la escena pública.

La esposa del líder se convirtió en la pieza clave de la Revolución Cultural. Instigó la persecución de las élites intelectuales y promovió la purga de los rivales políticos de su marido. Fue la figura central de la famosa 'Banda de los Cuatro'. En 1981 un tribunal la condenó a muerte, aunque la pena se conmutó a cadena perpetua dos años después.

La sombra extendida por 'Madame Mao' sobre la obra de su venerado marido fue tan oscura que, durante casi cuatro décadas, las consortes de los líderes chinos pasaron completamente desapercibidas. Así se evitaba cualquier tentación de ostentar un poder que no les correspondía. Hasta que Xi Jinping accedió a la presidencia en 2012.

La diva y el político

Según China Files, la carrera artística de Peng Liyuan comenzó en 1980 como soldado-artista en la rama musical del Ejército Popular de Liberación. Allí desarrolló el "sentido de disciplina y servicio a la patria".

Liyuan y Jinping se conocieron en 1986. Ella tenía 24 años y ya era una famosísima cantante de música tradicional china, habitual en la Gala de Año Nuevo de la CCTV, la televisión pública. Él tenía 33 y era vicealcalde de la ciudad portuaria de Xiamen, en el estrecho de Taiwán.

Xi Jinping posa en 1985 delante del puente Golden Gate que cruza la bahía de San Francisco. Cedida a través de X.

La famosa soprano actuaba en la ciudad. Xi no era más que un funcionario gris fiel a su partido, pero se las arregló para que alguien le presentara a la diva. Los escasos relatos del encuentro describen que a los 40 minutos él ya tenía claro que aquella era la mujer con la que quería casarse.

Liam Grace Weston, en su monografía Peng Liyuan: Vida, curiosidades e icono cultural, describe: "La cantante acudió a la primera cita sin maquillar y vestida con sencillez". Quería estar segura de que él no se dejaba deslumbrar por su imagen pública.

El libro relata que Xi no preguntó por detalles de su fama, o de sus viajes por el mundo. Aquel hombre serio y discreto quería conocer aspectos de su técnica vocal, de la disciplina artística y de sus años de servicio en el Ejército. Liyuan quedó impresionada: era señal de un interés sincero.

La boda se celebró un año después de aquel encuentro. No tuvieron ocasión de disfrutar de la luna de miel porque ella debía partir de gira por EEUU para difundir la tradición musical de la cultura china.

Sus carreras avanzaron en paralelo: ella ascendió hasta el grado de general y él alcanzó un puesto en el Comité Central del Partido Comunista Chino. Desde ese momento, Liyuan pasó a un segundo plano para que su fama no eclipsara el recorrido político de su marido.

La primera 'primera dama'

La Constitución china no contempla un papel formal para la esposa del presidente o 'primera dama', como se conoce en los medios. El concepto se acuñó en EEUU, donde tampoco existe un rol oficial, aunque sí se constituyó una Oficina de la Primera Dama, ubicada en la Casa Blanca, dotada de personal propio, presupuesto y funciones.

Peng Liyuan asumió un papel más relevante que sus predecesoras desde el primer mandato de Xi Jinping. Debutó en la primavera de 2013, poco después de asumir él la presidencia, acompañándolo en su primera gira internacional.

Peng Liyuan, esposa del líder chino Xi Jinping. Imagen de archivo. Reuters.

La primera parada fue en Moscú. Apareció junto a su marido en la recepción con el presidente Vladimir Putin y se mostró a su lado en las escalas africanas que siguieron. La prensa china subrayó que el nuevo líder "tendría que compartir escenario" con una esposa carismática, señaló BBC.

La iniciativa tuvo un éxito arrollador. El frío señor Xi ganó popularidad y desde entonces, Peng Liyuan figura en todas las grandes recepciones de Estado como una pieza clave del protocolo oficial.

En China nada se improvisa en política: Peng era una cara famosa entre sus compatriotas, ligada a los triunfos del partido, comunista fiel y miembro destacado del Ejército. Antes de ser la primera dama, era frecuente verla actuar ante las tropas, de uniforme y luciendo sus condecoraciones.

En el exterior, servía para proyectar una imagen renovada de la nación. Reforzaba una diplomacia de acercamiento basada en establecer relaciones con otros mandatarios y sus esposas. Algunos analistas lo llaman el despliegue del soft power, el 'poder suave', con el que no se conquistan territorios, sino corazones.

Peng Liyuan no se conformó con aparecer junto a su marido. Ella decidió liderar sus propias causas: es Embajadora de Buena Voluntad de la OMS en la lucha contra la tuberculosis y el sida. En su país se muestra muy activa contra el consumo de tabaco y se ofreció voluntaria como enviada de la UNESCO para fomentar la educación de las niñas y las mujeres.

La primera dama china Peng Liyuan y la reina Letizia durante la visita de Estado a Madrid en 2018. Europa Press.

En los foros internacionales defiende la educación, la cultura y el papel de la mujer. Son cuestiones que suelen formar parte de la agenda oficial de sus visitas de Estado.

Un ejemplo que ilustra la importancia del rol que desempeña en la esfera diplomática china lo tenemos con la visita de Michelle Obama en marzo de 2014. La primera dama china invitó a la estadounidense.

Fue un viaje oficial, con una agenda sin contenido político, centrada en los temas que interesaban a las dos, como la cultura y la educación, pero que sirvió para acercar la relación entre sus respectivas naciones.

En la visita oficial que la pareja presidencial china hizo a los Trump en 2017 se comprobó la diferencia de enfoques: Melania recibió a la primera dama china en su residencia de Mar-a-Lago en Florida. Su figura se proyecta como parte de la esfera privada de su marido, Donald Trump, contrastando con la sumisión del papel de Peng Liyuan, al servicio del Estado y de su partido.

Peng representa el 'yin' suave, el foco en las personas y las relaciones, que equilibra el 'yang' autoritario, pragmático y orientado a resultados de Xi. El liderazgo excelente se obtiene gracias a la combinación equilibrada de las dos fuerzas.