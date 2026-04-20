Un terremoto de magnitud 7,5 golpea el este de Japón y provoca una alerta de tsunami con olas de hasta tres metros

Varias regiones del archipiélago podrían verse afectadas por el tsunami, según las autoridades locales.

Las claves

Las claves Generado con IA Un terremoto de magnitud 7,5 ha sacudido la costa este de Japón, según el Centro Sismológico Euro-Mediterráneo. Las autoridades han emitido una alerta de tsunami por olas de hasta tres metros en las prefecturas de Iwate, Amori y Hokkaido. El epicentro del seísmo se ha localizado a 10 kilómetros de profundidad.

Un terremoto de magnitud 7,5 grados ha provocado una alerta de tsunami en la costa este de Japón, según el Centro Sismológico Euro-Mediterráneo. La agencia meteorológica del país nipón ha advertido que olas de hasta tres metros de altura podrían alcanzar las prefectura de Iwate, Amori y Hokkaido. El epicentro del seísmo ha sido registrado a 10 kilómetros de profundidad.

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