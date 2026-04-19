Corea del Norte vuelve a atacar las aguas de Japón: lanza varios misiles balísticos de corto alcance hacia el mar nipón

El líder norcoreano, Kim Jong-un, supervisó una nueva prueba de misiles el 14 de abril, apenas un mes después de un ensayo similar en marzo y tras varias pruebas realizadas a principios de abril. EFE.

Las claves

Las claves Generado con IA Corea del Norte lanzó varios misiles balísticos de corto alcance hacia el mar de Japón, aumentando la tensión regional. Los misiles cayeron fuera de la Zona Económica Exclusiva de Japón, según confirmó la primera ministra nipona, Sanae Takaichi. Tokio y Seúl condenaron enérgicamente los lanzamientos, señalando que violan resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU. Corea del Norte ha realizado múltiples pruebas de misiles en los últimos días, incluyendo misiles equipados con ojivas de racimo.

Corea del Norte lanzó este domingo varios misiles balísticos de corto alcance hacia el mar de Japón, conocido como mar del Este por las dos Coreas, apenas días después del lanzamiento de otros proyectiles similares, en medio de las tensiones regionales.

La primera ministra nipona, Sanae Takaichi, indicó a través de un mensaje publicado en su perfil de la red social X que los lanzamientos tuvieron lugar sobre las 6:00 hora local (21:00 GMT) y aclaró que los misiles cayeron fuera de la Zona Económica Exclusiva (ZEE) de Japón.

Asimismo, explicó que había convocado al equipo de emergencia en el Centro de Gestión de Crisis de la Oficina del Primer Ministro para recopilar información, y al mismo tiempo, había dado instrucciones a los ministerios y agencias relacionados para que recopilen y analicen la información, la proporcionen rápida y precisa al público, verifiquen exhaustivamente la seguridad de aeronaves, buques, etc., y "adopten todas las medidas necesarias para prepararse ante cualquier eventualidad imprevista".

Por su parte, el Estado Mayor Conjunto de Corea del Sur indicó que había detectado que lanzamientos de misiles balísticos de corto alcance realizados desde la zona de Sinpo, en el este del país vecino, y que recorrieron una distancia aproximada de 140 kilómetros, según un comunicado recogido por la agencia de noticias Yonhap.

"Nuestras Fuerzas Armadas están vigilando de cerca los diversos movimientos de Corea del Norte en el marco de una sólida postura de defensa combinada entre Corea del Sur y Estados Unidos, y están preparadas para responder a cualquier provocación de manera contundente", aseguró el Ejército surcoreano.

Tanto Tokio como Seúl denunciaron que dichos lanzamientos de misiles balísticos violan las resoluciones del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, al tiempo que amenazan la paz y seguridad a nivel regional e internacional. Japón presentó una enérgica condena, mientras que Corea del Sur instó a "detener de inmediato" estas "provocaciones".

La semana pasada, las autoridades norcoreanas llegaron a realizar tres lanzamientos distintos de varios misiles de corto alcance en menos de dos días. Tras ello, los medios estatales de Corea del Norte informaron de que el país probó, entre otros, un misil balístico equipado con una ojiva de racimo.

Según Yonhap, estas acciones por parte de Pionyang son una demostración de fuerza previa a la visita del presidente estadounidense, Donald Trump, a Pekín, donde se reunirá con el mandatario chino, Xi Jinping, a mediados de mayo.

Lanzamientos recientes

Corea del Norte reconoció el 9 de abril haber realizado varias pruebas de misiles a principios de abril, incluida una con un misil balístico equipado con una ojiva de racimo, después de que Corea del Sur y Japón denunciasen los lanzamientos.

Según la agencia estatal de noticias norcoreana, KCNA, las pruebas fueron realizadas los días 6, 7 y 8 de abril bajo la dirección del general Kim Jong Sik, vicedirector de departamento del Comité Central del Partido de los Trabajadores de Corea del Norte.

Una de las pruebas sirvió para "estimar las aplicaciones de combate" del misil balístico Hwasongpho-11 Ka equipado con una ojiva de racimo. El armamento "puede reducir a cenizas cualquier objetivo que cubra un área de 6,5 a 7 hectáreas con la máxima potencia", detalló el medio estatal norcoreano.

Además, las autoridades del hermético régimen probaron un "sistema de armamento electromagnético y bombas de fibra de carbono" y un sistema móvil de misiles antiaéreos de corto alcance.

El Ejército surcoreano informó del lanzamiento de varios proyectiles desde Corea del Norte hacia el mar de Japón, y dijo que también se registró un lanzamiento desde la zona de Pionyang el martes.

Las pruebas tuvieron lugar después de que el primer viceministro de Asuntos Exteriores norcoreano, Jang Kum-chol, minimizara el reciente optimismo de Seúl tras los elogios del liderazgo de Pionyang al presidente surcoreano, Lee Jae-myung, por sus palabras conciliadoras sobre las incursiones de drones civiles en territorio norcoreano entre septiembre de 2025 y enero de 2026.

Corea del Sur había interpretado como una señal positiva un inusual mensaje emitido a principios de abril por Kim Yo-jong, la influyente hermana del líder norcoreano, Kim Jong-un, donde dijo que el mandatario consideraba que Lee mostró una actitud "honesta y de mente abierta" al expresar pesar por las incursiones de drones.

El vicecanciller norcoreano, sin embargo, subrayó que el mensaje de Kim Yo-jong no era conciliador, sino una advertencia para evitar nuevas provocaciones. Antes de la prueba del martes, el último lanzamiento de misiles balísticos norcoreano se produjo el 14 de marzo en medio de unos ejercicios militares conjuntos entre Seúl y Washington.