Cadena perpetua para el expresidente de Corea del Sur Yoon Suk-yeol por insurrección tras imponer la ley marcial

El expresidente surcoreano Yoon Suk-yeol ha esquivado la pena de muerte y ha sido condenado a cadena perpetua por insurrección por la fallida imposición de la ley marcial, a finales de 2024, un episodio que sacudió las instituciones democráticas del país y que podría acarrearle la pena de muerte.

El Tribunal del Distrito central de Seúl considera que trató de subvertir el orden constitucional al obstruir las instituciones constitucionales y socavar los valores democráticos fundamentales.

Su exministro de Defensa, Kim Yong-hyun, ha sido condenado a 30 años de prisión por colaboración.

Ambos, dice la sentencia, actuaron con el objetivo de paralizar el funcionamiento de la Asamblea Nacional y perturbar el orden constitucional con la entrada por la fuerza de decenas de soldados en el Parlamento el 3 de diciembre de 2024.

Pena de muerte

La Fiscalía pedía para Suk-yeol pena de muerte por violar la Constitución al imponer el estado de excepción. Corea del Sur dictó por última vez una sentencia de muerte en 2016, pero no ha ejecutado a nadie desde 1997.

El 3 de diciembre de 2024, Yoon desató una crisis institucional en Corea del Sur tras declarar la ley marcial para proteger, según dijo, al país de actividades "antiestatales", acusando al principal bloque de la oposición, el Partido Democrático (PD), de ser "fuerzas pro-norcoreanas".

Esta medida fue revocada seis horas después por el Parlamento entre protestas masivas y Yoon fue destituido en abril de 2025 por el Tribunal Constitucional, tras lo cual se celebraron elecciones presidenciales en junio.



Este juicio por insurrección es el más relevante de los ocho procesos judiciales que enfrenta Yoon en relación directa con la imposición de la ley marcial. En uno de ellos, el expresidente ya fue condenado en enero a cinco años de prisión por obstrucción a la Justicia y destrucción de pruebas.

En esa sentencia, Yoon también fue declarado culpable de cargos que incluyen falsificación de documentos oficiales e incumplimiento del proceso legal requerido para declarar la ley marcial. Además destaca que el acusado no mostró, en ningún momento, gestos de arrepentimiento.

Su defensa ya ha anunciado que recurrirá este fallo. La Fiscalía había pedido para el exdirigente 10 años de prisión.

Su mujer, dos años de prisión

Yoon afronta otros cuatro procesos no relacionados con la ley marcial, mientras que su esposa y exprimera dama, Kim Keon-hee, fue condenada recientemente a casi dos años de prisión por corrupción.

Kim fue sentenciada por aceptar en 2022 regalos de lujo por parte de un chamán y miembros de la Iglesia de la Unificación a cambio de favores para la organización, según el fallo del Tribunal del Distrito Central de Seúl anunciado en una audiencia televisada en directo. La sentencia también contempla el pago de una multa de unos 9.000 dólares.

La Fiscalía había pedido para ella 15 años de prisión y una multa de un millón de dólares. Se trata de la primera condena contra una exprimera dama de la historia de Corea del Sur.

Además, el pasado 21 de enero un tribunal surcoreano condenó al exprimer ministro Han Duck-soo a 23 años de prisión por su complicidad en la fallida declaración de la ley marcial por parte de Suk-yeol.

Se trata de una condena superior a la petición del fiscal, que solicitó 15 años de cárcel, por la gravedad de los hechos. La sentencia indica que el exprimer ministro eludió esclarecer lo ocurrido e ignoró la responsabilidad correspondiente.