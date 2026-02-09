Polémica en Corea del Sur: proponen "importar" mujeres de países pobres para procrear y mejorar la baja natalidad

Una mujer surcoreana da el biberón a su hijo en un imagen de archivo. Reuters

Corea del Sur lleva casi dos años en emergencia nacional demográfica por la alarmante disminución de la población por la baja tasa de natalidad, 0,72 hijos de media nacional, alcanzando mínimos históricos. En la capital, Seúl, la tasa cae al 0,55, la más baja del país.

Ante esta situación, algunas voces del gobernante Partido Democrático de Corea del Sur han propuesto "importar" mujeres extranjeras de países más desfavorecidos para contraer matrimonio con surcoreanos de zonas rurales.

Esta propuesta ha sido puesta sobre por la mesa por el alcalde del condado de Jindo, Kim Hee-su, que ya ha sido expulsado del partido.

"Todos los miembros del Consejo Supremo votaron por unanimidad la expulsión del alcalde Kim (Hee-su)", ha dicho el portavoz jefe del Partido Democrático, Park Soo-hyun, citado por la agencia local de noticias Yonhap tras la reunión del consejo en la Asamblea Nacional.



Park explicó que la decisión fue adoptada al considerar que el comentario, pronunciado el pasado miércoles pasado durante un foro público transmitido en directo, constituía una expresión despectiva hacia mujeres extranjeras.



Kim, alcalde del condado de Jindo, afirmó que "habría que importar jóvenes solteras de lugares como Sri Lanka o Vietnam" para que contraigan matrimonio con hombres de zonas rurales para hacer frente al declive demográfico de la región.





La Embajada de Vietnam remitió posteriormente una nota de protesta a las autoridades provinciales, que respondieron con una disculpa oficial el sábado, afirmando que la declaración no va en línea con los valores de la región.



Kim, que sigue en el cargo pese a la expulsión del partido gobernante, alegó el fin de semana que no tenía intención de denigrar a ningún país o persona y que se trató de una mala elección de palabras.



"Me equivoqué al referirme a la llegada de mujeres extranjeras usando la palabra 'importar'", dijo, en una disculpa emitida por medios regionales.



Según datos del Ministerio de Justicia, los ciudadanos vietnamitas representaron en 2024 cerca del 23% de los más de 181.000 inmigrantes por matrimonio en Corea del Sur.



El país asiático sufre una baja tasa de natalidad crónica, que en 2024 fue la más baja del mundo con apenas 0,75 hijos por mujer.