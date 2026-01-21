El exprimer ministro de Corea del Sur, condenado a 23 años de cárcel: cómplice del intento de declarar la ley marcial

El exprimer ministro surcoreano Han Duck-soo, en el centro, a su llegada al tribunal de Seúl este miércoles para escuchar la sentencia. Chung Sung-Jun Reuters

Un tribunal surcoreano ha condenado este miércoles al exprimer ministro Han Duck-soo a 23 años de prisión por su complicidad en la fallida declaración de la ley marcial por parte del expresidente Yoon Suk-yeol en diciembre de 2024, que la semana pasada ya fue condenado a 5 años de cárcel en el primero de los juicios a los que se enfrenta.

El Tribunal del Distrito Central de Seúl ha declarado culpable a Han del cargo, ya que se le ha considerado instrumental en la creación de una supuesta reunión del gabinete que facilitó la declaración de la controvertida medida, según declaró el juez.

Han, de 76 años, es el primer exministro en recibir un fallo de un tribunal inferior por cargos penales directamente relacionados con la ley marcial. El mandatario fue detenido por el tribunal inmediatamente después del fallo y destituido, aunque el Tribunal Constitucional lo restituyó en el cargo posteriormente.

El 3 de diciembre de 2024, Yoon desató una crisis institucional en Corea del Sur tras declarar la ley marcial para proteger, según dijo, al país de actividades "antiestatales", acusando al principal bloque de la oposición, el Partido Democrático (PD), de ser "fuerzas pro-norcoreanas". La medida fue revocada horas después por el Parlamento. Yoon fue destituido de su cargo en abril del año pasado por el Tribunal Constitucional, tras lo cual se celebraron elecciones presidenciales en junio. La de Yoon fue la primera declaración de esta ley en 45 años y también la única durante un gobierno democrático, de ahí la fuerte respuesta social y la alarma generada tanto a nivel nacional como internacional. El expresidente actualmente se enfrenta a otros siete juicios separados, incluido uno por insurrección en el que podría ser condenado a pena de muerte, tras la reciente petición de tal castigo por la fiscalía. La sentencia del caso por insurrección se dará a conocer el 19 de febrero; sin embargo, de ser condenado a pena de muerte, es poco probable que se ejecute el castigo, ya que existe una moratoria de las ejecuciones en el país desde hace casi 40 años.

