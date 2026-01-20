Kim Jong-un destituye y critica en público por primera vez a un viceministro en un gesto inusual para reforzar su poder

Las claves nuevo Generado con IA Kim Jong-un destituyó públicamente al vice primer ministro Yang Sung-ho durante un acto oficial, en una medida poco habitual en Corea del Norte. El líder norcoreano criticó la gestión de Yang y de otros responsables económicos, señalando graves fallos y pérdidas en el proyecto de modernización del Complejo de Maquinaria de Ryongsong. Esta destitución se produce en un contexto de posibles sanciones a otros altos cargos y de rumores sobre una reestructuración interna antes del próximo congreso clave del Partido de los Trabajadores. Expertos y la inteligencia surcoreana anticipan importantes cambios de personal durante el 9º Congreso del Partido, previsto para este mes o febrero.

El líder norcoreano, Kim Jong-un, ha destituido a un vice primer ministro durante un acto oficial, según ha informado este martes la agencia estatal KCNA, en un inusual gesto público que refuerza las señales de reestructuración interna de cara a un congreso clave del Partido de los Trabajadores.



"Kim Jong-un destituyó a Yang Sung-ho inmediatamente", dijo la KCNA sobre la medida del mandatario realizada el lunes durante la ceremonia de finalización de la primera fase del proyecto de modernización del Complejo de Maquinaria de Ryongsong, que suministra equipos a minas y otras industrias norcoreanas, en la provincia de Hamgyong del Sur, al noreste de Pionyang.



Aunque celebró la conclusión de la primera fase del proyecto, Kim aprovechó el acto para denunciar graves fallos en la gestión de Yang, encargado de supervisar la industria de maquinaria, y a los responsables de orientación económica, que provocaron pérdidas económicas.

"Fue como enganchar un carro a una cabra... ¿Acaso es una cabra la que tira de un carro, o un buey?", dijo el líder del régimen hermético sobre los fallos en el desarrollo de la primera fase.



La destitución de Yang se produce ante rumores sobre posibles sanciones al exprimer ministro Kim Tok-hun, tras su ausencia pública en la 13ª sesión plenaria del partido celebrada en diciembre.



La inteligencia surcoreana y expertos locales indican que Pionyang celebrará su 9º Congreso del Partido este mes o en febrero, donde se anticipan cambios de personal. Las últimas medidas de Kim podrían interpretarse con un adelanto a tal reestructuración.