El expresidente surcoreano Yoon, condenado a 5 años de cárcel por su fallido intento de declarar la ley marcial

El expresidente surcoreano Yoon Suk Yeol llega a un tribunal para asistir a una audiencia para revisar su orden de arresto solicitada por fiscales especiales en Seúl, Corea del Sur, el 9 de julio de 2025. Reuters

Las claves nuevo Generado con IA El expresidente surcoreano Yoon Suk-yeol ha sido condenado a cinco años de prisión por obstrucción a la Justicia. El tribunal lo declaró culpable por intentar imponer la ley marcial en diciembre de 2024, así como por falsificación de documentos e incumplimiento del proceso legal. La Fiscalía había solicitado la pena de muerte para Yoon, pero la defensa ya ha anunciado que recurrirá la sentencia.

Un tribunal de Corea del Sur ha condenado este viernes al expresidente Yoon Suk-yeol a cinco años de prisión por obstrucción a la Justicia, en el primer veredicto de los múltiples juicios enmarcados en la investigación del fallido intento de imponer la ley marcial en diciembre de 2024.

Yoon también ha sido declarado culpable de cargos que incluyen falsificación de documentos oficiales e incumplimiento del proceso legal requerido para declarar la ley marcial. Su defensa ya ha anunciado que recurrirá el fallo. La Fiscalía había pedido para el exdirigente la pena de muerte.

