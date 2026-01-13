La Fiscalía de Corea del Sur pide la pena de muerte para el expresidente Yoon Suk-yeol por tratar de imponer la ley marcial

El expresidente surcoreano Yoon Suk Yeol a su llegada a un tribunal para asistir a una audiencia para revisar su orden de arresto solicitada por fiscales especiales en Seúl, el pasado 9 de julio de 2025. Reuters Reuters

Las claves nuevo Generado con IA La Fiscalía de Corea del Sur ha solicitado la pena de muerte para el expresidente Yoon Suk-yeol por su intento fallido de imponer la ley marcial en diciembre de 2024. La petición se realizó durante el último día del juicio por insurrección en el Tribunal del Distrito Central de Seúl. Yoon Suk-yeol fue destituido en abril de 2024 tras declarar la ley marcial y acusar al principal partido de la oposición de ser "fuerzas pro-norcoreanas". Esta fue la primera vez en 45 años que se declaró la ley marcial en Corea del Sur y la única durante un gobierno democrático, lo que provocó una fuerte alarma social e internacional.

Un equipo especial de la Fiscalía de Corea del Sur solicitó este martes la pena de muerte para el expresidente Yoon Suk-yeol por su intento fallido de imponer la ley marcial en diciembre de 2024, según informa la agencia surcoreana de noticias Yonhap.

Esta petición se produjo en el último día del juicio por insurrección que afronta el exmandatario en el Juzgado del Distrito Central de Seúl.

El equipo especial solicitó la pena máxima para el expresidente, aunque en la práctica es poco probable que se cumpla, ya que existe una moratoria de las ejecuciones en el país desde hace casi 40 años.

Se espera que el juzgado dicte sentencia a principios de febrero.

El 3 de diciembre de 2024, Yoon Suk Yeol, desató una crisis institucional en Corea del Sur tras declarar la ley marcial para proteger, según dijo, al país de actividades "antiestatales", de las que el mandatario acusó al principal bloque de la oposición, el Partido Democrático (PD), al que tildó de "fuerzas pro-norcoreanas" en un discurso nocturno no anunciado transmitido en vivo por el canal de televisión YTN.

Yoon fue destituido de su cargo en abril del año pasado por el Tribunal Constitucional por su fallido intento de declarar la ley marcial y ahora está siendo investigado por un equipo especial de fiscalía formado bajo el mando el nuevo presidente Lee Jae Myung.

La de Yoon fue la primera declaración de esta ley en 45 años y también la única durante un gobierno democrático, de ahí la fuerte respuesta social y la alarma generada tanto a nivel nacional como internacional.

Noticia en actualización

Estamos trabajando en la ampliación de esta información. En breve, la redacción de EL ESPAÑOL les ofrecerá la actualización de todos los datos sobre esta noticia.

Para recibir en su teléfono móvil las noticias de última hora puede descargarse la aplicación de nuestro periódico para dispositivos iOS y Android, así como suscribirse para acceder a todos los contenidos en exclusiva, recibir nuestras Newsletters y disfrutar de la Zona Ñ, sólo para suscriptores.