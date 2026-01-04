Hallan un segundo cadáver en la zona donde se busca a los españoles desaparecidos en Indonesia

Las claves nuevo Generado con IA Los equipos de búsqueda en Indonesia han encontrado un segundo cadáver en la zona donde se busca a tres españoles desaparecidos tras el naufragio del 26 de diciembre. La víctima fue hallada por el equipo conjunto de búsqueda y rescate (SAR) y trasladada a Labuan Bajo para su identificación forense. Previamente, los rescatistas recuperaron el cuerpo sin vida de una menor española en la misma área del naufragio del barco turístico KM Putri Sakinah. A bordo del barco viajaban 11 personas, incluidas dos familias españolas y miembros de la tripulación, de las cuales solo dos, una mujer y una niña, fueron rescatadas con vida.

Los equipos de búsqueda de Indonesia hallaron este domingo un segundo cadáver en la zona donde se busca a tres españoles desaparecidos a raíz del naufragio de un barco turístico el 26 de diciembre, en la décima jornada del operativo.

"A las 8:47 de esta mañana hora local (00:47 GMT), el equipo conjunto de búsqueda y rescate (SAR) ha encontrado un cadáver que se sospecha que es de una víctima del KM Putri Sakinah", afirmaron las autoridades del país asiático en un comunicado, sin dar más detalles sobre el fallecido a la espera de que sea identificado.

Se trata del segundo cadáver hallado por los equipos de búsqueda en la zona, después de que los rescatistas recuperaran el lunes el cuerpo sin vida de una menor española.

Según el SAR, la víctima mortal hallada este domingo fue trasladada a la localidad de Labuan Bajo, desde donde se coordina parte del operativo, para ser identificada por un equipo forense de la Policía.

El barco de uso turístico KM Putri Sakinah se hundió en las aguas de la isla de Padar -en el Parque Nacional de Komodo- en la tarde del pasado 26 de diciembre, tras lo cual se activó una búsqueda inicial con lanchas y más adelante se amplió el operativo.

A bordo viajaban 11 personas, incluida una familia de españoles conformada por dos adultos y cuatro menores, de la cual dos fueron rescatados -una mujer y una niña-, además de los cuatro miembros de la tripulación y un guía local.