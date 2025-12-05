Putin y Modi sellan su alianza hasta 2030 con más acuerdos de petróleo y defensa pese a la presión comercial de Trump

Vladímir Putin y Narendra Modi este viernes en Nueva Delhi estrechándose la mano en una rueda de prensa conjunta. Adnan Abidi Reuters

Las claves nuevo Generado con IA Putin y Modi refuerzan la alianza Rusia-India hasta 2030 con acuerdos en petróleo, defensa y cooperación económica. Ambos líderes destacan la resiliencia de su relación ante la presión comercial de Occidente y anuncian el aumento del intercambio comercial a 100.000 millones de dólares. Los acuerdos incluyen apertura de consulados, colaboración tecnológica, construcción de una fábrica farmacéutica y avances en tratados de libre comercio. Modi subraya la postura pro-paz de India respecto al conflicto en Ucrania, mientras Putin revela negociaciones con la Administración Trump para una posible declaración pacífica.

Vladímir Putin y Narendra Modi han escenificado durante su cumbre en Nueva Delhi que la alianza entre Rusia y la India no corre peligro a pesar de las presiones comerciales de Donald Trump y el resto de Occidente. De hecho, el presidente ruso y el primer ministro indio anunciaron este viernes el blindaje de su cooperación económica con un programa que se extenderá hasta 2030 y que incluye además acuerdos en materia de defensa y en el ámbito cultural.

"La amistad entre la India y Rusia se ha mantenido firme como una estrella polar durante las últimas ocho décadas y (...) siempre ha resistido la prueba del tiempo", ha proclamado Modi, revelando su deseo de "fortalecer aún más los lazos" entre Nueva Delhi y Moscú. En un comunicado conjunto tras una rueda de prensa en la que no respondieron a preguntas, los dos mandatarios garantizaron que su alianza es "resiliente a la presión externa".

Putin ha desgranado que el impulso que se le pretende dar a la colaboración con su socio supondrá un aumento en el volumen de comercio bilateral de 100.000 millones de dólares. Asimismo, ha garantizado que "Rusia está lista para los envíos ininterrumpidos de combustible". La India, que es el segundo país que más petróleo ruso exporta tras China, debe hacer frente desde el pasado verano a unos aranceles del 50% a todas sus exportaciones a EEUU por este negocio.

Putin pasa revista a las tropas indias este viernes antes de reunirse con Modi. Konstantin Zavrazhin Reuters / Sputnik

El documento ratificado por ambos líderes garantiza colaborar hacia la "autosuficiencia" de la India en materia de seguridad. Aunque se esperaba el anuncio de alguna compra clave de armamento por parte de Nueva Delhi, como sistemas de misiles antiaéreos S-500 y cazas de quinta generación SU-57, el memorando es más ambiguo y recoge que Moscú seguirá colmando las "necesidades de equipamiento" del Ejército indio.

Los acuerdos también incluyen la inauguración de dos nuevos consulados indios en suelo ruso y un renovado sistema de visados, la apertura de un canal de la emisora Rusia Today en la India -según Putin es para que los indios reciban "información objetiva"-, memorandos en materia de construcción naval, formación de marineros indios para operar en aguas polares e inversiones en nuevas rutas marítimas, energía nuclear civil y minerales críticos.

Por otro lado, Modi confirmó que los equipos técnicos trabajan para cerrar "cuanto antes" un Tratado de Libre Comercio (TLC) entre la India y la Unión Económica Euroasiática, el bloque liderado por Moscú. El objetivo es institucionalizar el intercambio de mercancías y establecer mecanismos de pago en monedas nacionales que permitan operar al margen del sistema financiero occidental controlado por el dólar.

Putin detalló que los acuerdos incluyen un giro en la transferencia tecnológica y anunció la construcción de una gran fábrica farmacéutica en Rusia que utilizará "tecnología avanzada de la India", que podría reducir la dependencia rusa de los medicamentos occidentales.

La paz en Ucrania

Antes de la declaración conjunta, Modi y Putin, que visitó el memorial de Mahatma Gandhi, inauguraron la cumbre con una intervención televisiva en la que abordaron el desarrollo de la guerra de Ucrania. El primer ministro indio insistió en que su país "no es neutral, sino que nuestra posición es la paz", y reclamó una solución diplomática al conflicto.

Los equipos de Vladímir Putin y Narendra Modi durante su reunión en Nueva Delhi. Alexander Kazakov Reuters / Sputnik

El autócrata ruso, después de repetir que logrará la "liberación" del Donbás en la mesa de negociaciones o por la fuerza de las armas, confirmó que sus emisarios trabajan activamente con la Administración Trump en la redacción de una "posible declaración pacífica". Una revelación que podría sugerir un avance diplomático tangible más allá de los contactos preliminares.

El líder del Kremlin aprovechó el encuentro bilateral para agradecer a Modi su implicación personal en las negociaciones y destacó la importancia de concretar los acuerdos. "Gracias por su atención y por su interés en encontrar soluciones para esta situación. Nuestras posturas están profundamente arraigadas en la historia, pero no son las palabras lo que importa, sino el fondo de la cuestión, que es muy importante", agregó.