Armas, petróleo y aranceles: Putin busca distanciar a la India de Modi de Occidente y reforzar su potencial militar en Ucrania

India pretende cerrar la compra de armamento ruso avanzado, mientras que la cooperación también podría extenderse a acuerdos migratorios y exportaciones industriales para la industria militar rusa.

Rusia e India han ratificado el acuerdo militar RELOS, que facilita el apoyo logístico y el uso mutuo de infraestructuras militares entre ambos países.

La visita busca contrarrestar los aranceles estadounidenses a la India y recuperar la venta de petróleo ruso, que ha disminuido tras las sanciones impuestas por Donald Trump.

Vladímir Putin realiza su primera visita oficial en cuatro años a la India para reforzar la relación bilateral, especialmente en los ámbitos económico y militar.

Este jueves Vladímir Putin ha aterrizado en la India dando así comienzo a una visita oficial –la primera en cuatro años– que tiene como objetivo estrechar los lazos con la potencia asiática a varios niveles; también el militar. El líder ruso ha sido recibido por el primer ministro indio, Narendra Modi, en el mismo aeropuerto de Nueva Delhi. Un gesto poco común que pone de manifiesto la buena relación entre ambos mandatarios.

Teóricamente la visita de Putin busca potenciar la alianza económica entre ambos países. Y es que, tras los aranceles del 50% impuestos por Donald Trump, Modi debe aumentar las exportaciones a mercados alternativos al tiempo que Putin necesita muchas de las cosas que la India ofrece: desde alimentos –gambas, arroz, fruta– hasta maquinaria pesada pasando, claro, por piezas para automóviles y equipos electrónicos.

Cabe recordar que, inicialmente, los aranceles impuestos por Trump a la India fueron 'solo' del 25%. Pero a finales de agosto el presidente estadounidense decidió duplicarlos con el fin de penalizar la creciente importación de petróleo ruso –que pasó de un 2,5% en 2021 al 36% registrado a comienzos de año– por parte de Nueva Delhi. Algunas informaciones indican que desde la entrada en vigor de esa subida arancelaria la India está comprando menos crudo ruso, por eso Steve Rosenberg –editor de la BBC especializado en Rusia– piensa que Putin utilizará esta visita para recuperar el terreno perdido.

Putin visita India.

Con todo, se espera que una parte sustancial de la conversación entre ambos líderes gire en torno a la industria de defensa. No por casualidad el martes, o sea dos días antes del viaje, la Duma Estatal –la cámara baja del Parlamento ruso– ratificó el pacto militar firmado con los indios el pasado mes de febrero. Un acuerdo llamado Intercambio Recíproco de Apoyo Logístico pero comúnmente conocido como RELOS.

"Nuestras relaciones con la India son tan estratégicas como integrales y las valoramos", declaró a comienzos de semana el presidente de la Duma Estatal: Viacheslav Volodin. "Entendemos que la ratificación del acuerdo es un paso más hacia la reciprocidad y, por supuesto, hacia el desarrollo de nuestro vínculo".

¿Pero qué es exactamente el RELOS? Pues un pacto que establece un procedimiento para el envío de formaciones militares, buques de guerra y aviones de combate de un país a otro al tiempo que se brinda apoyo logístico mutuo. ¿Y cuándo se activaría dicho procedimiento? Pues, según figura en el documento, se activaría en el marco de maniobras militares conjuntas, durante misiones humanitarias y durante misiones de socorro tras desastres naturales… o provocados. También podría activarse –según cita el diario The Hindu– cuando se den "otros casos acordados".

"El documento facilitará el uso mutuo del espacio aéreo y las escalas portuarias en ambos países por parte de buques de guerra rusos e indios", explicaba la propia Duma Estatal en un comunicado publicado tras la ratificación. "El acuerdo fortalecerá la cooperación militar entre ambos países".

Además de todo lo anterior, varios informes publicados a lo largo de la semana indican que Modi quiere aprovechar la visita de Putin para cerrar la compra de bastante armamento ruso. Concretamente sistemas de misiles antiaéreos S-500 (mejorados) y cazas de quinta generación SU-57. Dos elementos que ampliarían el músculo militar indio meses después del último enfrentamiento armado con Pakistán.

Aunque hay analistas sosteniendo que, debido a la guerra en Ucrania, el Kremlin no puede permitirse prescindir de mucho armamento, otros expertos señalan que una parte importante de los productos que pretende empezar a exportar la India en grandes cantidades irán directamente a las fábricas de armamento ruso. En paralelo, también parece estar sobre la mesa un posible acuerdo en materia migratoria para tratar de atraer a Rusia trabajadores cualificados indios.

Al margen de los aspectos técnicos que se van a discutir durante el viaje de Putin, el investigador ruso Petr Topychkanov –de un think tank sueco llamado Instituto Internacional de Investigación para la Paz– le aclaraba a un periodista del diario británico The Guardian que para Rusia "la importancia de esta visita se encuentra, principalmente, en el hecho de que se está llevando a cabo".

La forma en la que Modi ha recibido a Putin indica, en opinión de Topychkanov, que "Rusia está volviendo a experimentar algo parecido a la normalidad en sus relaciones internacionales" y que, por tanto, "ya no debe preocuparse por los riesgos del aislamiento político".

El fortalecimiento de los lazos entre Rusia y la India –una relación que se remonta a los tiempos de la Guerra Fría y que siempre ha gozado de buena salud– contrasta con la creciente desconfianza que parece imperar entre los miembros de la OTAN. Concretamente entre los países europeos de la Alianza Atlántica y Estados Unidos.

Precisamente este mismo jueves se ha filtrado, a través de la revista alemana Der Spiegel, una llamada telefónica en la que el presidente de Francia, Emmanuel Macron, y el canciller alemán, Friedrich Merz, advertían a sus homónimos europeos, al líder ucraniano Volodímir Zelenski y al secretario general de la OTAN, el holandés Mark Rutte, de una posible "traición" de Washington a Ucrania y, por extensión, al viejo continente.

"Existe la posibilidad de que Estados Unidos traicione a Ucrania en la cuestión territorial sin ofrecer a cambio garantías de seguridad claras", habría dicho Macron según la transcripción a la que ha tenido acceso la publicación germana. Acto seguido advirtió a Zelenski del "gran peligro" que corría.

Merz, por su parte, acusó a los dos enviados de Trump a Moscú, su yerno Jared Kushner y Steve Witkoff, de "estar jugando" con los europeos. Kushner y Witkoff pasaron este miércoles varias horas negociando con Putin una posible paz en Ucrania que, de momento, el mandamás ruso parece haber rechazado.

La desconfianza o el escepticismo –como se prefiera– que despierta Estados Unidos en sus aliados europeos ya ha llevado a países como Alemania a tomar medidas impensables hace unos años. Por ejemplo: la reactivación de un servicio militar que de momento es voluntario pero que podría pasar a ser obligatorio si resulta que el número de apuntados no llega a un mínimo.

Yuri Ushakov y Vladímir Putin durante la reunión con Steve Witkoff, de espaldas en esta foto. Alexander Kazakov Reuters / Sputnik

En paralelo Europa cada vez alberga más eventos que giran en torno al rearme del continente o en los que, al menos, se discute seria y abiertamente sobre dicha posibilidad. Uno de los últimos tuvo lugar hace unos días precisamente en Madrid. Organizado por el think tank ucraniano Transatlantic Dialogue Center y por la asociación española Eurodefense Joven España, en él se dieron cita analistas geopolíticos, gente procedente del mundo académico y oficiales militares de alta graduación.

"Si no entendemos todavía hoy, después de cuatro años de guerra, que esto está mucho más cerca tenemos un problema", declaró el analista Manuel Gazapo Lapayese, especialista en el ámbito de las relaciones internacionales, refiriéndose a la amenaza que representa Rusia para el conjunto de Europa. "Ucrania nos puede parecer que está lejos, pero insisto, está mucho más cerca de lo que parece".

Acto seguido Lapayese explicó que no solo se estaba refiriendo a la guerra abierta sino, también, a las "amenazas híbridas". Muchas de las cuales, desde el punto de vista español, se encuentran en la zona del Sahel. "Esta guerra tiene muchas caras, muchas facetas, y todas nos afectan", sentenció.