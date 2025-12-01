Más de 1.000 muertos y cientos de desaparecidos por las graves inundaciones en varios países del sudeste asiático

Agentes de policía rescatan a un hombre en la isla de Sumatra, afectada por las graves inundaciones. Reuters

Las graves inundaciones que afectan a varios países del sudeste asiático, como Indonesia, Sri Lanka y Tailandia, provocadas por un histórico temporal de lluvias han dejado más de 1.000 muertos y cientos de desaparecidos. La isla indonesia de Sumatra es la más afectada con al menos 502 muertos.

Los equipos de rescate y socorro siguen intentando acceder a numerosas zonas afectadas por las inundaciones, incluso cuando las aguas retrocedieron.

Decenas de miles de personas han sido evacuadas en los tres países y más de cuatro millones de personas se han visto afectadas: casi tres millones en el sur de Tailandia y 1,1 millones en Indonesia.

Aftermath: Piles of logs allegedly from illegal logging sites were found washed into villages after the floods, showing how human actions are making disasters even worse.



📍 Desa Huta Godang, Tapanuli Selatan, North Sumatra, Indonesia



The number of deaths has now passed 303,… pic.twitter.com/oTWyoxphAI — Weather Monitor (@WeatherMonitors) November 30, 2025

Indonesia

Según el último balance de la Agencia Nacional para la Gestión de Desastres (BNPB) de Indonesia, la cifra de muertes subió de 442 a 502 este lunes, mientras que el total de desaparecidos se incrementó de 402 a 508, con 2.500 heridos y unos 550.000 evacuados.

Las lluvias, que han ocasionado el desbordamiento de ríos y deslizamientos de tierra en el archipiélago, han afectado a 1,4 millones de personas especialmente en las provincias de Sumatra Septentrional, Aceh y Sumatra Occidental, en las que viven más de 20 millones de personas.



Muchas zonas quedaron aisladas debido al bloqueo de carreteras, mientras que los daños a la infraestructura de telecomunicaciones dificultaron la comunicación.

Los equipos de emergencia y rescate han empleado helicópteros para entregar ayuda a las personas en zonas a las que no se podía acceder por carretera.

Distribución de suministros en Agam, Sumatra Occidental. Reuters

La situación del desastre ha superado a algunos gobiernos locales que, junto a grupos civiles, han solicitado al Gobierno la declaración de desastre nacional, algo que ha sucedido en solo tres ocasiones en las últimas tres décadas, incluida la pandemia de la covid y el tsunami del océano Índico en 2004.

Tailandia, Sri Lanka y Malasia

A Indonesia se suma el conteo de daños y víctimas de Tailandia, donde el agua ha retrocedido en los últimos días, con un balance actualizado este lunes de 176 muertes y pérdidas multimillonarias en varias provincias del sur.

La provincia de Songkhla registró el mayor número de víctimas mortales, con 131. Sólo en Hat Yai , la ciudad más grande de Songkhla, ha llovido en sólo un día más que en 300 años.

Widespread flooding across nine provinces in southern Thailand has claimed 13 lives, with nearly two million people affected, the country’s disaster management agency said https://t.co/swa6pNbX3L pic.twitter.com/YxkLu7PueK — Reuters (@Reuters) November 25, 2025

Además, sigue aumentado el número de afectados por las inundaciones en Sri Lanka, donde las autoridades elevaron hoy a 334 el número de fallecimientos confirmados, mientras 337 personas siguen desaparecidas.

En la vecina Malasia, aún hay unas 18.700 personas en centros de evacuación, según la agencia nacional de gestión de desastres del país.

Las autoridades meteorológicas ya han levantado las alertas de tormenta tropical y lluvia continua.