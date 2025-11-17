La exprimera ministra de Bangladés, condenada a muerte por las protestas estudiantiles saldadas con 1.500 fallecidos

El Tribunal Internacional de Crímenes de Bangladés (ICT, por sus siglas en inglés) condenó este lunes a pena de muerte a la exprimera ministra bangladesí Sheikh Hasina por considerarla culpable de crímenes de lesa humanidad durante la violenta represión de las protestas estudiantiles que tuvieron lugar en 2024 y que forzaron su dimisión y su exilio.

"La acusada Sheikh Hasina cometió crímenes de lesa humanidad", dijo el juez Golam Mortuza Mozumder, según la retransmisión en directo de la cadena de televisión de Bangladés BTV. El tribunal ha asegurado haber encontrado evidencias de que la exmandataria había dado la orden directa de usar la fuerza para reprimir las movilizaciones.

Hasina permanece exiliada en la India desde su dimisión tras las protestas, en las que murieron unas 1.500 personas, según un informe publicado por las Naciones Unidas.

Protestas estudiantiles en Bangladesh el 19 de julio de 2024 Mohammad Ponir Reuters Bangladesh

El fallo constituye la acción legal más drástica contra un exlíder bangladesí en décadas y se produce pocos meses antes de las elecciones parlamentarias previstas para principios de febrero. El partido de Hasina, Liga Awami, tiene prohibido presentarse a estos comicios.

El ICT se encontraba rodeado de fuertes controles de seguridad, entre ellos de efectivos del Ejército bangladesí, después de que el domingo el Tribunal Supremo de Bangladés pidiera su despliegue en torno a la corte que juzga a la exmandataria.

El ICT de Bangladés es una corte doméstica establecida en 2009 para investigar y enjuiciar a personas acusadas de genocidio, crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra y otros delitos de derecho internacional. En junio, presentó cargos contra Hasina a través de la Fiscalía.

Torturas y vejaciones

Tras la lectura de la sentencia, hubo vítores y aplausos en la sala. El fallo puede ser recurrido ante el Tribunal Supremo, aunque el hijo de Hasina ha adelantado a la agencia Reuters que no se prevé una apelación a menos que el nuevo Gobierno democrático que asuma el poder cuente con la participación de la Liga Awami.

Hasina, que había rechazado las acusaciones y denunciado la imparcialidad del proceso judicial, estuvo representada por un abogado de oficio. La exmandataria, tras conocer el fallo, afirmó que la sentencia se basaba en "motivaciones políticas". "Perdimos el control de la situación pero no se puede definir lo que ocurrió como un asalto premeditado sobre los ciudadanos", defendió.

Miembros del Ejército bangladesí delante del tribunal que ha juzgado a Hasina. Mohammad Ponir Hossain Reuters

Según la Fiscalía bangladesí, más de 1.500 personas murieron en las protestas multitudinarias de 2024, más de 25.000 resultaron heridas y un número indeterminado fueron sometidas a tortura y vejaciones durante el levantamiento por parte de las autoridades comandadas por Hasina.

Las protestas, inicialmente lideradas por un grupo de estudiantes contra un polémico sistema de cuotas de empleo destinado a descendientes de excombatientes durante la guerra de independencia de 1971, fueron en un principio pacíficas, pero pronto fueron duramente reprimidas por las fuerzas comandadas por Hasina

La entonces primera ministra dimitió el 5 de agosto y huyó a la India, donde permanece desde entonces, aunque su paradero exacto en este país se desconoce.