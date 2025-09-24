Alerta máxima por el supertifón 'Ragasa', que deja 14 muertos en Taiwán y paraliza Hong Kong y China con lluvias torrenciales

El supertifón Ragasa, considerado el ciclón tropical más intenso de 2025, ha dejado a su paso destrozos e inundaciones en varios puntos de Asia.

Con 14 muertos y varios desaparecidos en Taiwán, el tifón se desplaza este miércoles sobre Hong Kong con vientos huracanados de más de 200 km/h y lluvias torrenciales, paralizando la ciudad, desatando graves inundaciones y activando la máxima alerta meteorológica.

La Oficina Meteorológica hongkonesa ha elevado la alerta a la señal de tifón 10, el nivel más alto, lo que llevó a la suspensión de actividades comerciales, transportes públicos y servicios esenciales, mientras se instaba a la población a permanecer en sus hogares.

Storm surge from Typhoon #Ragasa in Tseung Kwan O, a neighborhood in Hong Kong, China enters a restaurant & completely wipes it out.#Storm #Typhoon #SuperTyphoonRagasa pic.twitter.com/dOU5a1nKMK — Chaudhary Parvez (@ChaudharyParvez) September 24, 2025

Asimismo, se ha emitido una señal de lluvia ámbar ante las intensas precipitaciones que anegaron calles, especialmente en las zonas este y sur, donde enormes olas barrieron la costa, inundando carreteras cercanas a residencias y comercios.

En la isla de Lantau, donde se encuentra el aeropuerto internacional, han tenido lugar graves inundaciones que afectaron a playas y áreas verdes.

Además, se ha alertado de un aumento del nivel del mar de hasta cuatro metros, comparable a los devastadores tifones Hato (2017) y Mangkhut (2018), que dejaron pérdidas millonarias.

De hecho, el súper tifón Ragasa causó estragos este miércoles en el Hotel Fullerton, ubicado en la zona costera de Aberdeen, donde enormes olas rompieron ventanas y puertas de cristal e inundaron el vestíbulo, aunque no se registraron heridos, informaron fuentes del establecimiento al rotativo South China Morning Post.

Video from 6am Wednesday at The Fullerton Ocean Park Hotel of storm surge entering the hotel. pic.twitter.com/EaYQvL4kDK — Aaron Busch (@tripperhead) September 24, 2025

Los fuertes vientos también arrancaron aires acondicionados de edificios y derribaron árboles sobre viviendas, dañando ventanas y tuberías.

14 muertos y 124 desaparecidos en Taiwán

Por el momento, no se han informado de fallecidos, aunque sí de heridos, unos 56. Entre ellos una mujer y su hijo de cinco años que el martes fueron arrastrados al mar mientras observaban las olas en un paseo marítimo. Ambos se encuentran hospitalizados en estado grave.

Donde sí se han reportado muertos es en Taiwán donde, al menos, 14 personas han perdido la vida y otras 124 están desaparecidas tras el paso del supertifón Ragasa.

En Taiwán, el desbordamiento de un lago natural en el cauce del arroyo Matai’an anegó el municipio de Guangfu entre las 14:50 y las 16:30 hora local (06:50-08:30 GMT) del martes, después de que cediera la presa natural formada por sedimentos.

LATEST UPDATE: The fire department confirmed at least 14 deaths after flooding caused by the overflow of a landslide-formed lake along Mataian Creek in Guangfu Township, Hualien County, Taiwan. pic.twitter.com/I6Gxoq5d1T — Weather Monitor (@WeatherMonitors) September 24, 2025

Según el Centro de Respuesta a Desastres, todos los desaparecidos cuentan con dirección registrada y equipos de bomberos, militares y rescatistas realizan verificaciones "puerta por puerta" para localizarlos a lo largo del día.

La acumulación de fango dificulta la entrada de vehículos, según el Centro, por lo que se ha reforzado el despliegue de policías y militares sobre el terreno.

El cuerpo de bomberos indicó que la mayoría de las 14 víctimas mortales eran ancianos que residían en plantas bajas.

El súpertifón también ha llegado hasta Filipinas, donde tres personas murieron y nueve resultaron heridas. Además, casi 18.000 personas tuvieron que ser evacuadas.