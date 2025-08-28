Putin y Kim Jong-un escoltarán a Xi Jinping en un desfile militar en China y refrendan su alianza contra Occidente

Vladímir Putin y Kim Jong-un serán los escoltas de lujo de Xi Jinping en los actos conmemorativos, incluido un desfile militar, que China celebrará el próximo 3 de septiembre con motivo del Día de la Victoria en la II Guerra Mundial. La presencia en Pekín del autócrata ruso y el líder norcoreano será una nueva muestra de desafío a Occidente en un momento clave en las conversaciones de paz para poner fin a la guerra de Ucrania.

En los actos solo estará un líder europeo o del panorama occidental: Robert Fico, el primer ministro de Eslovaquia, según ha confirmado el Ministerio de Exteriores de China. Putin y Kim Jong-un serán dos de los 26 jefes de Gobierno o de Estado que presenciarán el desfile militar en la capital china, según han informado las correspondientes agencias estatales de sus países.

Está previsto que China exhiba su fuerza militar en el desfile, durante el cual Xi pasará revista a las tropas y pronunciará un discurso. Durante los años de guerra, "los pueblos de China y Corea del Norte se apoyaron mutuamente y lucharon juntos contra la agresión japonesa", presumió el viceministro asistente de Exteriores chino, Hong Lei, al comentar la visita de Kim, interpretada por algunos analistas como un fortalecimiento de las relaciones enfriadas entre Pekín y Pionyang.

El líder supremo norcoreano visitó por última vez China en 2019, cuando se desplazó a Pekín en tren desde su país. "Estar uno al lado del otro con Xi y Putin en el desfile será una foto extremadamente poderosa para Kim, que puede usar con fines propagandísticos tanto en casa como en el extranjero", explicó a la agencia Efe Gabriela Bernal, experta asociada del Centro Europeo para Estudios de Corea del Norte.

El anuncio de la visita de Kim a Pekín se produce días después de que Donald Trump, dijera durante la cumbre con su homólogo surcoreano Lee Jae-myung que le gustaría reunirse con el líder norcoreano, si bien Pionyang no ha respondido todavía al comentario.

También se produce cuando las relaciones entre Pekín y Pionyang habían perdido dinamismo en los últimos años, en parte por el estrechamiento de lazos entre Corea del Norte y Rusia, tras la firma de su pacto de "asociación estratégica integral" en junio del año pasado.

La visita de Kim a China se interpreta como una señal de un nuevo acercamiento a la potencia asiática, que en enero ya mostraba señales con la reanudación de algunos intercambios y gestos oficiales. "Defender, consolidar y desarrollar las relaciones China-Corea del Norte es una postura firme del Partido Comunista de China y del Gobierno chino", subrayó Hong Lei.

Agregó que Pekín está dispuesto a "seguir trabajando de la mano con Corea del Norte "en la promoción de la paz y la estabilidad regionales y en la salvaguardia de la equidad y la justicia internacionales, para escribir un nuevo capítulo de la amistad tradicional entre China y Corea del Norte".

Pekín es todavía el principal socio estratégico y comercial de Corea del Norte, país con el que comparte una frontera de más de 1.400 kilómetros. Corea del Sur pretende enviar una delegación encabezada por el presidente de la Asamblea Nacional surcoreana, Woo Won-shik.

Según la agencia china Xinhua, a las celebraciones en Pekín también asistirán líderes y jefes de gobierno de Camboya, Vietnam, Laos, Indonesia, Malasia, Mongolia, Pakistán, Nepal, Maldivas, Kazajistán, Uzbekistán, Tayikistán, Kirguistán, Turkmenistán, Bielorrusia, Azerbaiyán, Armenia, Irán, República del Congo, Zimbabue, Serbia, Eslovaquia, Cuba y Myanmar, informa la agencia