El cuento del lobo es real en la India: han matado a nueve niños desde abril y ya hay patrullas callejeras

Desde mediados de abril, los lobos aterrorizan a una treintena de pueblos indios del distrito de Bahraich, en el estado de Uttar Pradesh, cerca de la frontera con Nepal. Los pueblos del norte de la India más afectados son Bihar, Madya, Pradesh y Bengala. Hasta el momento, 10 personas han muerto, entre ellas nueve niños, y otras 34 han resultado heridas. La víctima más joven es un niño de un año, y la mayor una mujer de 45 años.

El pánico ha estallado sobre todo en la zona de Mahali Tehsil del distrito. Antes de esta última ola, entre abril de 1993 y 1995, 80 niños murieron, de los cuales sólo 20 fueron rescatados por ataques de lobos en Pratapgarh, Sultanpur y Jaunpur. Algunas partes del distrito de Bahraich han sido durante mucho tiempo hábitat tradicional de estos animales. Curiosamente, los lobos tienen un extenso historial de depredación de niños, por lo que se les ha acuñado el término ‘robo de niños’. El lunes, un crío de cinco años fue herido en un ataque de lobo en la zona de Mahasi Tehsil, en Uttar Pradesh.

El Departamento Forestal del Estado puso en marcha la Operación Bhediya, que ha capturado a cuatro de los seis lobos de la manada. Los dos integrantes restantes se enfrentan a 300 policías y 200 miembros del personal forestal, todos equipados con drones, armas y cámaras trampa. Siete distritos, entre ellos Bahraich, Barabanki, Shravasti, Ayodhya, Sultanpur y Katarniaghat, informa Hindustan Times, han enviado equipos.

El objetivo de la Operación Bhediya es capturar a los lobos, aunque las autoridades de Uttar Pradesh han ordenado disparar a matar. Ajit Pratap Singh, oficial forestal de división en Bahraich, aseguró que eliminarlos será el último recurso. Explica además que cada equipo ha recibido una cámara térmica de dron para rastrearlos junto con tiradores de la policía y los departamentos forestales. Incluso han estado utilizando ositos de peluche de colores empapados en orina de niños como cebo para capturarlos, explica The Hindu, y también excrementos de elefante.

En un esfuerzo por determinar qué lobos han estado implicados en los ataques, el departamento forestal, explica The Print, ha enviado muestras de heces de los lobos capturados, reubicados en zoológicos, para un análisis de ADN que confirme si alguno de ellos había comido partes de cuerpos humanos. En la India hay un total de 157 zoológicos y, según PETA, están muy descuidados.

Los lobos indios se alimentan principalmente de roedores, liebres, antílopes y mapaches, por lo que aún no está claro por qué se han aficionado al ‘robo de niños’. El historiador de la vida salvaje Mahesh Rangarajan declaró a Down to Earth que los ataques de lobos a humanos son un hecho histórico, razón por la cual fueron objeto de una intensa caza durante el Raj británico (1858-1947). Rangarajan calcula que entre 1871 y 1916 se mataron más de 100.000 lobos. No obstante, las autoridades han propuesto dos teorías para explicar el fenómeno.

La primera se centra en la posibilidad de que uno de los lobos restantes haya sido marginado de la manada, lo que le impulsó a atacar, mientras que la segunda explora el impacto de las fuertes lluvias e inundaciones causadas con frecuencia por los monzones (que suelen producirse entre abril y septiembre). Esto cambia drásticamente el paisaje, pudiendo provocar que los lobos salgan en busca de comida y agua.

Asimismo, el lobo indio se enfrenta a amenazas como la pérdida de hábitat, la caza no regulada y la pérdida de presas. Es importante recordar que los lobos son territoriales y cazan de noche. A pesar de ser una especie protegida, se les sigue matando con frecuencia porque se les considera depredadores del ganado. De hecho, en los pueblos pobres de la India, el ganado está mejor protegido que los niños, explica la BBC.

¿Por qué son capaces de atacar los lobos? Esto se explica por el hecho de que algunos de los habitantes de las aldeas son tan pobres que no tienen puertas, y a las que tienen les faltan cerraduras. Yadvebraev Jhala, experto en fauna salvaje, ha aconsejado que no se deje a los niños de las aldeas afectadas sin supervisión. Según recomienda, deben dormir entre adultos, si la casa es inadecuada o insegura, y ser acompañados por un adulto al baño por la noche, destaca la BBC.