Corea del Norte cierra varias embajadas, entre ellas la de Madrid, por problemas financieros

Corea del Norte ha decidido el cierre de varias de sus embajadas en diversos países, entre ellas la de Madrid, por aparentes problemas financieros. La clausura de esas representaciones diplomáticas llegará también a países como Angola o Uganda, anunciadas esta misma semana.



Según un funcionario del Gobierno surcoreano citado este miércoles por la agencia Yonhap, estas medidas "parecen mostrar que ya no es factible para el Norte mantener misiones diplomáticas, ya que sus esfuerzos por obtener divisas están topándose con el régimen endurecido de sanciones" que pesan sobre Pionyang por sus pruebas de armas.



A su vez, el diario nipón Yomiuri Shimbun adelantó la semana pasada que Corea del Norte planea cerrar su consulado en Hong Kong y más de una docena de representaciones en distintos países citando "problemas financieros".

En el caso concreto de la representación en Madrid, el Partido Comunista de los Pueblos de España (PCPE), con buena relación con Corea del Norte, ha publicado en su página web que la embajada notifica "la retirada de esta Misión Diplomática de Madrid".



"De ahora en adelante, la Embajada de la República Popular Democrática de Corea (nombre oficial del país) en Italia se encargará de los asuntos con España", añade la nota.



Al frente de la embajada norcoreana en España se encuentra el encargado de negocios, So Yuk-sun, que pasó a ser el máximo representante de la legación cuando en septiembre de 2017 el Ministerio de Asuntos Exteriores español decretó la expulsión del entonces embajador, Kim Hyok-chol, debido a las pruebas de armas de destrucción masiva del régimen.



Kim, primer y único embajador de Corea del Norte en España hasta el momento, inauguró la embajada en 2014 y, tras su destitución, pasó a integrar la delegación norcoreana que trataba de lograr un acuerdo de desarme nuclear y garantías de seguridad con EEUU en 2019, siendo contraparte en las conversaciones del entonces Representante Especial Estadounidense para Corea del Norte, Stephen Biegun.



El fracaso de la cumbre de ese mismo año en Hanói entre Kim Jong-un y el expresidente Donald Trump hizo descarrilar finalmente el diálogo y desde entonces a Kim no se le ha vuelto a ver públicamente, lo que ha alimentado las especulaciones de que fue purgado.



Días antes de la mencionada cumbre en febrero de 2019, la embajada de Corea del Norte en Madrid fue atacada por miembros del grupo activista Free Joseon, que retuvieron durante horas al personal de la legación y ataron a So al que, según el colectivo, trataban de ayudar a desertar.



So negó ese extremo y la autoridades españolas solicitaron la extradición desde EEUU de dos participantes en el asalto, el líder de Free Joseon, Adrian Hong (actualmente en busca y captura), y el exmarine estadounidense Christopher Ahn, considera

