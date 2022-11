El Papa pide a los jóvenes desde Baréin "reaccionar" y "no avalar guerras y conflictos"

En el marco de su visita a Baréin, el papa Francisco ha pedido este sábado a la juventud reaccionar "ante la tendencia dominante de permanecer indiferentes", para así dejar de "avalar guerras y conflictos".

En este sentido, el pontífice se manifestó en los siguientes términos: "Mirándolos a ustedes, que no son de la misma religión y no tienen miedo de estar juntos, pienso que sin ustedes esta convivencia de las diferencias no sería posible. ¡Y no tendría futuro!".

El papa aprovechó la ocasión para brindar algunos consejos a los cerca 800 jóvenes que se congregaron en este colegio tales como "que no encierren su vida en una caja fuerte, pensando que es mejor no hacer ningún esfuerzo porque no ha llegado aun el momento de gastarla".



"En la masa del mundo, ustedes son la buena levadura destinada a crecer, a superar tantas barreras sociales y culturales, y a promover elementos germinales de fraternidad y novedad. Jóvenes, ustedes son los que, como viajeros inquietos y abiertos a lo inédito, no tienen miedo de enfrentarse, dialogar, hacer ruido y mezclarse con los demás, convirtiéndose en la base de una sociedad amiga y solidaria", explicó Francisco.



En un momento en el que "las tensiones y las amenazas aumentan, y a veces los conflictos estallan", solicitó a los allí presentes que "sean sembradores de fraternidad, porque el mundo sólo tendrá futuro en la fraternidad".

El papa concluyó con esta reunión una jornada en la que por la mañana celebró una misa ante 30.000 personas en el estadio de Baréin, casi en su totalidad inmigrantes de India y Filipinas que emigraron a Baréin, pero también llegados de las cercana Arabia Saudí y Catar.



Este domingo concluirá esta visita de cuatro días con una reunión con los religiosos del país en la iglesia del Sagrado Corazón, la primera que fue construida en el país, en 1939.

Sigue los temas que te interesan