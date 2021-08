Los talibanes prometen una amnistía general tras recuperar Afganistán: "No buscamos venganza"

"Afganistán se ha emancipado de Estados Unidos y los talibanes no buscamos ninguna revancha", así ha arrancado la rueda de prensa que una milicia talibán ha organizado en Kabul y que se ha retransmitido internacionalmente por Al Jazeera.

"No se van a cometer abusos contra nadie" ha asegurado el grupo talibán, con la clara intención de calmar los ánimos y rebajar la tensión en el país y con las Fuerzas internacionales.

"El país entero es seguro", ha señalado el portavoz de los talibanes, Zabihullah Mujahid, cuando le han preguntado por las informaciones de secuestros y asesinatos en algunas de las áreas controladas por los talibanes.

"No vamos a permitir que nadie secuestre a nadie. Vamos a ir ganando seguridad en el país día tras día", ha asegurado. Y ha añadido que no quieren "que nadie abandone el país". "Vamos a instaurar una amnistía y no va a haber represalias contra nadie", ha subrayado Mujahid.

"El territorio afgano no se va a utilizar contra nadie", ha respondido el portavoz Mujahid cuando le han preguntado sobre el riesgo de que el país acoja a terroristas de Al Qaeda. "Podemos ofrecer esta garantía a la comunidad internacional", insistía.

"Nadie debería sentirse preocupado por nosotros y nuestros principios. Las mujeres son muy importantes, ya lo establece la Sharia. La Comunidad Internacional está preocupada pero no va a exisitir ninguna discriminación hacia las mujeres. Nuestras mujeres son musulmanas y estarán sometidas a la Sharia", señalaba Enamullah Samangani, miembro de la Comisión cultural de los talibanes.

Por otra parte, Samangani indicó que "todavía no se ha definido la estructura del Gobierno, pero según mi experiencia, debería haber un líder islámico y ambos bandos deberían unirse", ha explicado.

Noticia en actualización

Estamos trabajando en la ampliación de esta información. En breve, la redacción de EL ESPAÑOL les ofrecerá la actualización de todos los datos sobre esta noticia.

Para recibir en su teléfono móvil las noticias de última hora puede descargarse la aplicación de nuestro periódico para dispositivos iOS y Android, así como suscribirse para acceder a todos los contenidos en exclusiva, recibir nuestras Newsletters y disfrutar de la Zona Ñ, sólo para suscriptores.

Sigue los temas que te interesan