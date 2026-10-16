Un policía delante de la escuela de primaria de Silver Rail, en Oregón. Rob Kerr Reuters

Un joven de 16 años mata a tres niños y una profesora en un tiroteo en una escuela primaria en Oregón antes de ser abatido

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LO ESENCIAL Las claves Un joven de 16 años mata a tres niños de entre 5 y 11 años y a una profesora en una escuela primaria de Bend, Oregón. El atacante dejó también gravemente heridos a un niño y a un profesor tras disparar contra las puertas del centro educativo. Un miembro armado de la comunidad persiguió y abatió al agresor dentro del colegio, evitando una tragedia aún mayor. El distrito escolar ha suspendido todas las clases tras el suceso en la escuela Silver Rail, que acoge a unos 450 alumnos.

Un joven de 16 años abrió fuego el jueves en una escuela de primaria en Bend, en el estado de Oregón, matando a cuatro personas -tres niños de cinco, ocho y once años y una profesora-, antes de ser abatido por un miembro armado de la comunidad que le persiguió por el centro educativo.

Otros dos miembros de la comunidad escolar, un niño de siete años y un profesor, resultaron gravemente heridos en el tiroteo y fueron trasladados a un hospital, según detalló el jefe de la Policía de Bend, Mike Krantz.

Krantz explicó que el sospechoso, residente en la localidad, entró en la escuela primaria Silver Rail disparando contra las puertas cerradas con llave. El joven fue abatido por una persona de la comunidad que lo persiguió dentro del centro y se enfrentó a él, según las autoridades.

Homenaje a los muertos en el tiroteo en la escuela de Silver Rail. David Ryder Reuters

La Policía recibió las primeras llamadas al servicio de emergencias 911 alrededor de las 13:00 hora local (20:00 GMT). El jefe policial explicó que uno de los primeros avisos procedía de una persona que se encontraba en un vehículo y alertó de que alguien estaba disparando contra él con un arma larga.

Los agentes que acudieron al centro encontraron a las víctimas y al sospechoso muertos. Las autoridades no habían divulgado la identidad del joven ni precisado el tipo de arma utilizada o el número de disparos.

La gobernadora de Oregón, la demócrata Tina Kotek, pidió a la comunidad centrarse por ahora en el duelo y dejar para más adelante las preguntas sobre lo ocurrido. "Habrá tiempo para responder a todas las preguntas que nos hacemos ahora y para buscar más maneras de evitar que esto vuelva a suceder", afirmó.

También tuvo unas palabras de agradecimiento para el miembro de la comunidad que "intervino heroicamente para evitar una mayor pérdida de vidas".

Por su parte, el superintendente del distrito escolar de Bend-La Pine, Steve Cook, pidió a las familias que acompañen a sus hijos: "Por favor, abracen fuerte a sus hijos y a sus seres queridos esta noche". El distrito anunció la suspensión de las clases y actividades escolares del viernes.

El tiroteo del jueves ocurrió en Bend, una ciudad de unos 100.000 habitantes situada en una zona rural del centro de Oregón —a 280 kilómetros al sureste de Portland—, en el desierto de altura de Oregón, junto al Bosque Nacional Deschutes.

La escuela primaria Silver Rail atiende a alumnos hasta el quinto grado —aproximadamente entre los 5 y los 11 años de edad— y cuenta con unos 450 estudiantes y 40 miembros del equipo docente, según informaron las autoridades.