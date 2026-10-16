La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Katie Zacharia, el pasado martes en su única y última rueda de prensa. Reuters

Dimite Katie Zacharia como portavoz de prensa de la Casa Blanca tras su caótica rueda de prensa y la polémica de su título

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LO ESENCIAL Las claves Katie Zacharia dimite como portavoz de la Casa Blanca tras solo cuatro días en el cargo, convirtiéndose en la persona que menos tiempo ha durado en este puesto. Su renuncia se produce después de un caótico debut en rueda de prensa y la polémica generada al atribuirse el título de abogada sin estar colegiada. El propio Donald Trump le sugirió públicamente reconsiderar su posición, aunque confirmó que continuará dentro de su Administración en otro rol.

Katie Zacharia ha dimitido como portavoz de prensa de la Casa Blanca tras su primera, y última, caótica rueda de prensa y la polémica de su título de abogada con solo cuatro días en el cargo, según informó Fox News citando a fuentes de la Casa Blanca.

Tan sólo tres días después de su estreno en una comparecencia de apenas 14 minutos en la que leyó a trompicones un discurso de elogios al presidente, dio la palabra a sólo tres periodistas y acabó llamando "mi presidente" a su marido, Zacharia ha dejado el cargo.

Un desastroso debut que ha estado acompañado en los últimos días por el hecho de que ella presumiera de tener un título que no tenía, el de abogada sin estar colegiada.

El paso al lado de Zacharia se produce horas después de que el propio Trump la invitara públicamente a marcharse. "Le dije: 'Si yo fuera tú, me lo replantearía'", señaló el republicano antes de acudir a un mitin en Georgia.

El republicano confirmó que Zacharia continuaría formando parte de su Administración "en alguna forma, pero tal vez en una forma más agradable", ya que no "cree que vaya a ser feliz en ese puesto".

Con su salida, la sucesora de Karoline Leavitt se convierte en la persona que menos tiempo ha durado en el cargo, batiendo el récord que hasta ahora ostentaba Jonathan Daniels, quien estuvo 47 días bajo la presidencia de Franklin D. Roosevelt en 1945.

Zacharia, casada y madre de cuatro hijos, fue, entre febrero y abril de 2026, la portavoz del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), y es una comentarista habitual en las cadenas televisivas Fox News y Newsmax.

Colabora regularmente para dos empresas de comunicación vinculadas al presidente, Trump Media y Technology Group, así como con su plataforma, Truth Social.

También forma parte de la organización conservadora Fix California, fundada por un allegado de Donald Trump, Richard Grenell.

Vivió dos años en China, entre 2011 y 2013, donde trabajó para un bufete de abogados. Casada y con cuatro hijos.

Su antecesora, Karoline Leavitt, dejó el cargo el pasado agosto para poder dedicar más tiempo a sus hijos pequeños y a su familia.