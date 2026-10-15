Nidal Hasan, el autor del ataque más mortal en una base de EEUU, en una imagen de 2009. Reuters

Trump anula la retransmisión en 'streaming' del fusilamiento del yihadista que causó la masacre de la base de Fort Hood

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LO ESENCIAL Las claves Donald Trump ha cancelado la retransmisión en 'streaming' de la ejecución del autor de la masacre de Fort Hood. El presidente de EE.UU. ha autorizado que los familiares directos de las víctimas puedan presenciar el fusilamiento en persona. El condenado es el yihadista responsable del ataque mortal perpetrado en la base militar de Fort Hood.

El presidente estadounidense Donald Trump anunció este jueves que la ejecución del atacante de Fort Hood no se transmitiría en directo, pero que los familiares directos de las víctimas podrían verla en persona si así lo deseaban.

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