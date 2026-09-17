Trump anuncia avances para una base permanente de EEUU en Polonia que refuerce el flanco este de la OTAN

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el presidente de Polonia, Karol Nawrocki, durante la reunión en el Despacho Oval de la Casa Blanca el pasado 3 de septiembre de 2025. Reuters

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Las claves Generado con IA Donald Trump anunció que EEUU está cerca de acordar una base militar permanente en Polonia para reforzar el flanco este de la OTAN. El presidente polaco Karol Nawrocki fue elogiado por su liderazgo en la iniciativa, considerada un paso histórico en la alianza entre ambos países. Polonia ha duplicado su gasto en defensa tras la invasión rusa de Ucrania, destinando un 4,8% de su PIB al ámbito militar. Actualmente, Estados Unidos ya mantiene unos 10.000 efectivos en Polonia, pero la base permanente supondría un cambio estratégico importante en Europa del Este.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este jueves que su país está cerca de acordar el establecimiento de una base militar permanente en Polonia, una decisión que puede reforzar la disuasión contra Rusia y certificar además el compromiso a largo plazo de Washington con el flanco oriental de la OTAN.

El republicano atribuyó el mérito al "liderazgo audaz" del presidente polaco Karol Nawrocki.

"Si esto sucede, la ubicación se anunciará muy pronto. Este será un paso histórico para nuestra gran alianza entre Estados Unidos y Polonia", señaló Trump en una publicación en Truth Social.

Polonia ha estado presionando para lograr una mayor presencia aliada en el flanco oriental de la OTAN tras la invasión rusa de la vecina Ucrania en 2022.

En junio, el ministro de Defensa polaco, Wladyslaw Kosiniak-Kamysz, declaró que el Departamento de Defensa de Estados Unidos estaba abierto a la oferta de Polonia de albergar una presencia militar estadounidense permanente en el país, pero que aún no se había tomado ninguna decisión.

El ministro se reunió en junio en Bruselas con el secretario de Defensa estadounidense, Pete Hegseth, donde el jefe del Pentágono anunció una nueva revisión del despliegue de tropas estadounidenses en Europa.

En Polonia, Estados Unidos ya cuenta con un acantonamiento del Ejército de Tierra en Camp Kosciusko, en la localidad de Poznan, así como otras instalaciones en otros puntos del país sobre las que el Pentágono tiene participación o uso, lo que en total implica la presencia rotatoria de unos 10.000 efectivos.

Sin embargo, una base permanente con capacidad para coordinar operaciones de defensa o de combate y una presencia de tropas fija supondría un elemento capaz de cambiar el ordenamiento estratégico en el este de Europa en un momento marcado por el creciente número de ofensivas híbridas de Rusia en el Viejo Continente.

"Si esto se concreta, la ubicación (de la base) se anunciará muy pronto. Será un paso histórico para nuestra gran alianza entre Estados Unidos y Polonia", concluye el mensaje de Trump en redes.

Polonia ha multiplicado por dos su gasto en defensa desde el inicio de la invasión rusa de Ucrania y actualmente destina un 4,8% de su producto interior bruto (PIB) a esta partida, lo que le convierte en el país de la OTAN con mayor gasto militar en términos relativos, superando incluso a Estados Unidos.

El Gobierno polaco ha manifestado su disposición a financiar grandes infraestructuras militares estadounidenses con inversiones que superarían los 3.000 millones de euros.