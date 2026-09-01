El histórico apagón de Gary, la cuna de Michael Jackson: los 15 días sin luz que avergüenzan al país más rico del mundo

Durante el apagón, la empresa elevó sus tarifas y la ayuda estatal y federal tardó en llegar, agravando el impacto sobre una población ya vulnerable.

La recuperación fue lenta en Gary, una ciudad mayoritariamente negra y pobre, mientras la empresa eléctrica NIPSCO enfrentaba críticas por su gestión.

El apagón afectó a 38.300 viviendas y comercios, obligando a miles de vecinos a sobrevivir con alimentos podridos, calor extremo y noches en coches.

Gary, ciudad natal de Michael Jackson, estuvo 15 días sin electricidad tras una tormenta con vientos de hasta 159 km/h.

A tan solo 40 kilómetros de Chicago, Gary, la ciudad natal de Michael Jackson, ha pasado dos semanas a oscuras. Una tormenta con vientos de hasta 159 kilómetros por hora dejó sin electricidad el pasado 11 de agosto a 38.300 viviendas y comercios.

La luz regresó a cuentagotas, pero miles de vecinos han tenido que sobrevivir durante días entre alimentos podridos, casas asfixiantes, generadores que no podían permitirse y noches enteras dentro del coche.

No ha ocurrido en un rincón recóndito del mundo, sino en el país más rico del planeta.

El temporal explica el origen del apagón, pero no por qué la recuperación ha tardado tanto ni por qué Gary ha sido una de las últimas ciudades de la zona en volver a recuperar el suministro.

De sus 67.000 habitantes, tres de cada cuatro son negros y un tercio vive bajo el umbral de la pobreza. Golpeada desde hace décadas por el declive de la industria siderúrgica, la pérdida de población y la desinversión, la ciudad ha vuelto a quedar la última de la fila.

Mientras los vecinos gastaban el dinero que no tenían en comida, gasolina y hoteles, la eléctrica que suministra la zona retrasaba sus plazos de restauración y presentaba nuevas solicitudes para elevar sus tarifas.

Las autoridades despejaban carreteras, repartían ayuda y exigían explicaciones, pero la recuperación de un servicio esencial seguía exclusivamente en manos de un monopolio privado que ha tardado quince días en devolver la luz a los ciudadanos.

Quince días para devolver la luz

Una enorme cadena de tormentas eléctricas de cientos de kilómetros de extensión, con vientos destructivos, fue lo que azotó Gary. No concentró su fuerza en una franja estrecha, como un tornado, sino que golpeó simultáneamente una zona muy extensa.

Monta Oliver, vecino de Gary, rellena un generador de gasolina. REUTERS/Octavio Jones

Además, estuvo precedida de unas lluvias intensas que dejaron la tierra completamente saturada. Los árboles no resistieron el viento y cayeron sobre una red eléctrica formada en gran medida por líneas aéreas.

Ha sido el mayor apagón de la historia de NIPSCO, la empresa privada que suministra electricidad y gas natural a buena parte del norte de Indiana. En toda su área de servicio, más de 300.000 clientes perdieron inicialmente la electricidad.

Las tormentas posteriores elevaron la cifra acumulada a 374.500. La compañía ha tenido que inspeccionar más de 3.200 kilómetros de tendido, reparar o sustituir cientos de postes y trabajar en decenas de subestaciones.

Pero la recuperación no avanzaba al mismo ritmo en todas partes. Diez días después del temporal, alrededor de 20.000 clientes seguían sin luz en Gary. Representaban casi la mitad de todos los cortes que quedaban entonces en el norte del estado.

La ciudad ni siquiera apareció en el primer listado de NIPSCO con las fechas estimadas de restauración. Cuando finalmente fue incluida, el plazo general del 21 de agosto se había desplazado hasta la medianoche del día 25.

Dinky Austin, vecina de Gary, acapara hielo mientras trata de hablar con la compañía de la luz. REUTERS/Octavio Jones

La eléctrica sostiene que la ciudad sufrió los daños más extensos y complejos de todo el territorio. Los árboles y escombros bloqueaban callejones estrechos por los que debía entrar la maquinaria pesada.

En algunos barrios, no bastaba con volver a levantar un cable: había que reconstruir partes enteras del sistema. NIPSCO asegura que movilizó operarios propios, contratistas y equipos enviados por compañías de otros estados.

Pero sus explicaciones chocan con lo que ocurría sobre el terreno. En Griffith, otro municipio del mismo condado situado a pocos kilómetros de Gary, cámaras de televisión grabaron a varios operarios llegados desde Florida y Kentucky que llevaban horas esperando en el aparcamiento de una iglesia.

La compañía los había contratado para reforzar la respuesta, pero no les había asignado ningún trabajo. El jefe de la Policía local culpó directamente a la dirección de la eléctrica por la falta de organización.

Ante la ausencia de instrucciones, las autoridades municipales terminaron evaluando por su cuenta los daños para determinar dónde era necesario enviar a las cuadrillas.

No hay pruebas de que la empresa decidiera relegar a Gary por ser una ciudad mayoritariamente negra y pobre. Pero el resultado es difícil de ignorar.

Ha sufrido el mayor apagón de toda la región, desapareció de las primeras previsiones de restauración y terminó, junto con la vecina Portage, como una de las dos últimas ciudades en recuperar el suministro, esta misma semana, 15 días después de la tormenta.

Vecinos de Gary hacen cola para recibir ayuda. REUTERS/Eric Cox

La pobreza multiplica el apagón

En la ciudad no ha habido una forma barata de sobrevivir durante este tiempo. La renta media de la localidad es de unos 39.000 dólares anuales por hogar, menos de la mitad de la del conjunto de Estados Unidos.

Algunos restaurantes se han gastado más de 1.300 dólares para mantener encendidos los frigoríficos y la cocina gracias a generadores, mientras que otros, más pequeños, han pasado más de una semana cerrados y acumulan pérdidas que alcanzan los 20.000 dólares.

Leticia Rimmer, una jubilada de 75 años, convirtió su Ford Fiesta rojo en un salón improvisado porque el calor hacía insoportable permanecer en su apartamento. Pasaba allí el día, compraba hielo y bocadillos y solo regresaba a casa cuando se ponía el sol.

Keya y Derrick Reed, otro matrimonio de Gary, se gastaron 7.000 dólares entre un generador, la gasolina y la retirada de un árbol que había dañado su vivienda.

Aun así, rechazaron la comida gratuita porque consideraban que otros vecinos la necesitaban más. "Todo está siempre en contra de Gary. Es triste decirlo, pero estoy acostumbrada", explicó ella a la televisión local.

Un empleado de la Northern Indiana Public Service Company (NIPSCO) trabaja en las reparaciones. REUTERS/Eric Cox

A medida que el apagón se prolongaba, la ciudad tuvo que improvisar una red de emergencia para cubrir las necesidades más básicas. El Ayuntamiento instaló un punto para rellenar bombonas de oxígeno, y habilitó lavanderías y duchas gratuitas.

También convirtió la biblioteca en un lugar donde recargar teléfonos. Iglesias y centros comunitarios repartieron agua, comida, pañales y tarjetas de gasolina.

También llegó World Central Kitchen, la ONG fundada por el cocinero asturiano José Andrés, que preparó miles de platos junto a restaurantes y voluntarios locales.

Las escuelas públicas, a las que acuden unos 4.300 alumnos, también permanecieron cerradas durante más de una semana. Para muchas familias no significó únicamente perder clases, sino también quedarse sin los comedores escolares.

La eléctrica más cara de Indiana

La gestión de NIPSCO se dirimirá ahora ante los tribunales y los reguladores. Una demanda colectiva presentada el 17 de agosto acusa a la eléctrica de no retirar árboles peligrosos, descuidar la inspección de postes y líneas e ignorar los avisos de sus clientes.

La compañía rechaza las acusaciones y asegura que ha duplicado desde 2016 su inversión en el control de la vegetación y revisión de líneas. Sin embargo, sus clientes han aportado más de 81 millones de dólares para esas labores desde 2023.

NIPSCO solo ha recibido autorización para destinar unos 2.300 millones a modernizar la red durante la última década.

La polémica llega a una empresa que ya cobra la electricidad más cara entre las grandes compañías reguladas de Indiana, con una factura media de 225 dólares mensuales.

Además, durante el apagón, la eléctrica presentó tres solicitudes para elevar de nuevo las facturas. NIPSCO sostiene que con revisiones periódicas, que el calendario estaba fijado de antemano y que su coincidencia con la emergencia ha sido casual.

Los dos primeros días del apagón transcurrieron en Gary sin pena ni gloria. El 13 de agosto, el gobernador Mike Braun declaró la emergencia estatal, movilizó a la Guardia Nacional y abrió la puerta a ayudas de hasta 5.000 dólares.

Dos días después, Donald Trump autorizó a la Agencia Federal para la Gestión de Emergencias, conocida como FEMA, a coordinar la asistencia del Gobierno.

Sin embargo, la declaración de gran desastre, que ampliaba las ayudas directas a las familias y permitía financiar la reconstrucción de infraestructuras, no llegó hasta el 25 de agosto, el decimoquinto día del apagón.

Ya por entonces, todos los medios nacionales se hacían eco de la noticia. 12 horas después volvía la luz para casi todo el mundo.