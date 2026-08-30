Maduro difunde sus primeras imágenes como preso de una cárcel de Nueva York: "Estoy firme, con el corazón lleno"

El expresidente venezolano Nicolás Maduro, en una imagen difundida en redes sociales desde una prisión de Nueva York. Nicolás Maduro

Las claves

Las claves Generado con IA Nicolás Maduro ha difundido sus primeras fotos desde la cárcel de Nueva York, mostrando un mensaje de firmeza y esperanza. Maduro fue arrestado junto a su esposa en enero por cargos de narcotráfico tras una operación militar estadounidense en Caracas. El Gobierno venezolano, ahora liderado por Delcy Rodríguez, ha alcanzado un acuerdo petrolero con Trump, cediendo el 22% de sus reservas. Trump afirmó que el acuerdo otorga acceso a 65.000 millones de barriles de petróleo, mientras Venezuela recibirá inversiones e ingresos fiscales millonarios.

El expresidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ha difundido las primeras fotos desde que fue arrestado por narcotráfico en enero por EEUU como un "pequeño regalo de amor y esperanza".

En las imágenes desde su celda en una cárcel de Nueva York, Maduro se muestra sonriente con un chándal gris y haciendo el símbolo de la paz.

"Quiero que sepan que estamos firmes", ha escrito el expresidente en un mensaje en sus redes sociales.

Pequeño regalo de amor y esperanza



Envío estas fotos como un pequeño regalo a todos mis nietos y nietas, a los niños y niñas, y a toda la gente noble que nos ama. pic.twitter.com/Z6u3130arn — Nicolás Maduro (@NicolasMaduro) August 30, 2026

Son las primeras imágenes que se conocen de Maduro después de que las autoridades de EEUU le arrestaran a él y a su esposa, Cilia Flores el pasado enero.

El momento no es casual.

Hace dos días, el Gobierno de Venezuela, ahora encabezado por Delcy Rodríguez, anunció que habían llegado a un acuerdo con Trump para que ceder en torno al 22% de sus reservas de petróleo.

"Quiero que sepan que estamos firmes, con el corazón lleno del amor de ustedes, ese amor que nos llega convertido en oración, en acción permanente, en solidaridad y en apoyo verdadero. Gracias infinitas por cada palabra, por cada gesto, por cada bendición", ha escrito Maduro.

Respecto al acuerdo entre Rodríguez y Trump, el estadounidense aseguró que podría controlar 65.000 millones de barriles de reservas probadas de petróleo —un 21,7% de los 300.000 millones de barriles—. Por su lado, la presidenta venezolana afirmó que el pacto supondría 209.000 millones de dólares en impuestos y 100.000 millones de inversión.

El arresto de Maduro

EEUU atacó Caracas el 2 de enero durante la noche, mientras todos dormían, en una actuación denominada Operación Resolución Absoluta. Después de varios bombardeos en lugares clave como la Base Aérea La Carlota, el Fuerte Tiuna y zonas cercanas al Palacio de Miraflores, un equipo de fuerzas especiales Delta ingresó en la residencia de Maduro.

Allí, los militares capturaron a Maduro y a su mujer y los trasladaron en helicópteros hacia el buque de guerra USS Iwo Jima.

Horas después, el presidente de EEUU, Donald Trump, confirmó la captura y anunció que Maduro sería juzgado en Nueva York por cargos de narcoterrorismo y tráfico de drogas.

Fue, según Trump, la mayor acción militar de EEUU en América Latina desde la invasión a Panamá en 1989.