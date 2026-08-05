El musulmán Abdul El-Sayed gana las primarias demócratas al Senado en Míchigan y da aire al ala izquierda del partido

Las claves

Las claves Generado con IA Abdul El-Sayed ganó las primarias demócratas al Senado en Míchigan, impulsando el ala progresista del partido. El-Sayed venció por un estrecho margen a la candidata moderada Haley Stevens, apoyada por la cúpula demócrata y grupos proisraelíes. Su campaña se centró en la sanidad pública universal, el fin de la ayuda militar a Israel y la reducción de la desigualdad económica. El triunfo de El-Sayed refleja el giro a la izquierda del electorado demócrata y podría influir en la estrategia del partido para futuras elecciones.

El ala progresista del Partido Demócrata se anotó este miércoles un tanto con el triunfo del médico Abdul El-Sayed en las primarias al Senado de Estados Unidos en Míchigan, lo que supone un fuerte impulso para su discurso contrario al establishment de la formación con miras a las elecciones de medio término del próximo mes de noviembre.

El-Sayed, cuya campaña hizo bandera del fin de la ayuda militar a Israel, se convierte así en el primer candidato progresista que se impone en unas primarias a escala estatal en un territorio donde el presidente Donald Trump ganó en las presidenciales de 2024. En noviembre se verá las caras con el excongresista republicano Mike Rogers.

La votación del martes, planteada como una prueba decisiva sobre el rumbo de los demócratas, derivó en un infarto de escrutinio que se resolvió con la ajustada victoria de El-Sayed frente a la representante a la Cámara Baja Haley Stevens, una candidata moderada apoyada por la cúpula del partido y por grupos proisraelíes.

Con el 99% del voto estimado escrutado, El-Sayed aventajaba a Stevens por un 48,5% frente a un 47,5%, según Associated Press. Tanto la agencia como la cadena de televisión CNN dieron por hecha la victoria de El-Sayed horas después de que NBC News hiciera lo propio.

"Fuera el dinero de la política. El dinero, en tu bolsillo. Sanidad pública universal", escribió El-Sayed a primera hora del miércoles en X para proclamar su triunfo, que obtuvo por una diferencia inferior a los 15.000 votos.

Hijo de inmigrantes egipcios y nacido en Detroit hace 41 años, El-Sayed combina una trayectoria en medicina, investigación en salud pública y activismo político con una agenda centrada en ampliar el acceso sanitario, reducir la desigualdad económica y transformar las prioridades del Partido Demócrata desde una perspectiva progresista.

El ahora candidato demócrata al Senado también agradeció a las "hermanas y hermanos de fe judía" que lo apoyaron y prometió que su "compromiso con la seguridad de la comunidad judía" es el mismo que tiene con la seguridad de su familia.

Trump no tardó en reaccionar. "Buenas noticias para el Partido Republicano. El-Sayed, un perdedor comunista que odia a los judíos y a Israel, es el ganador proyectado en su contienda", escribió en su red, Truth Social, donde vaticinó que las "políticas locas" de los demócratas "sólo van a empeorar".

Un estado bisagra del Medio Oeste

Míchigan es un estado clave en esa carrera, decisiva para el futuro de la agenda del inquilino de la Casa Blanca. La contienda sirvió de campo de batalla entre progresistas y moderados en torno al respaldo a Israel, un asunto que ha marcado las primarias de todo el país este año.

Sin embargo, a diferencia de los pulsos librados en feudos claramente liberales, este envite abarcaba a todo un estado bisagra del Medio Oeste, disputando un escaño que los demócratas necesitan ganar sí o sí para mantener vivas sus opciones de lograr la mayoría en el Senado en noviembre.

Stevens se benefició de la inyección de decenas de millones de dólares por parte de un comité de acción política (super PAC) proisraelí, y sus partidarios defendían que era la opción más viable de cara a las elecciones generales.

Los analistas apuntaban que un factor determinante a favor de El-Sayed fue la nutrida presencia en Míchigan de algunas de las mayores comunidades árabo-estadounidenses del país, donde el rechazo a las acciones de Israel es muy profundo.

Es muy probable que los futuros aspirantes a las presidenciales de 2028 estudien al detalle este resultado en busca de un mensaje que les permita reconectar con el electorado tras la derrota que sufrió el partido frente a Trump en las presidenciales de 2024.

El triunfo de El-Sayed podría avivar el debate entre las filas demócratas sobre el tirón electoral del populismo económico, las campañas ajenas al aparato tradicional y una postura más dura hacia Israel.

Los resultados del martes encajan con otros indicios de un giro a la izquierda entre el electorado demócrata. Un sondeo de Reuters/Ipsos publicado el martes reflejaba que los votantes que se definen como liberales representan ya el 71% del electorado demócrata, frente al 55% de 2012.

Amplias mayorías consideran indispensables medidas como la sanidad universal, el blindaje del derecho al aborto y la subida de impuestos a las grandes empresas y las rentas altas.

El estudio reveló asimismo un marcado escepticismo entre las filas demócratas respecto al apoyo a Israel de Estados Unidos. Sólo un 16% respaldaba mantener la ayuda económica y militar, mientras que un 57% se oponía, lo que sugiere que las críticas de El-Sayed a la política exterior estadounidense sintonizan con una visión cada vez más extendida en la formación.

Votos en Míchigan y otros cuatro estados

Los votantes de Kansas, Míchigan, Misuri, Virginia y el estado de Washington también eligieron el martes a sus candidatos a la Cámara de Representantes en las primarias demócratas, con varias contiendas clave que podrían terminar decantando si el partido recupera el control del Congreso. Cuatro de esas carreras se prevén de desenlace incierto de cara a las generales.

En un distrito bisagra del área de Lansing, en Míchigan, el activista climático progresista William Lawrence amarró la candidatura demócrata aprovechando que dos aspirantes moderados se repartieron el voto de centroizquierda y competirá contra el congresista republicano Tom Barrett en noviembre.

La congresista demócrata por Washington Marie Gluesenkamp Perez y el líder republicano en el Senado estatal, John Braun, pasaron a la ronda final tras imponerse en las primarias abiertas del estado. El candidato progresista, Brent Hennrich, quedó relegado a un distante tercer puesto.

En dos distritos de Virginia en los que se prevé una ajustada batalla en noviembre, los demócratas apostaron por la excongresista Elaine Luria y por la fiscal del condado de Henrico, Shannon Taylor.

Por último, en Misuri, la progresista Cori Bush no logró recuperar el escaño que perdió a manos del congresista Wesley Bell en lo que supuso la reedición del choque de 2024.

Un super PAC proisraelí invirtió más de 8 millones de dólares para desbancar a Bush —una de las voces más críticas con Israel— en 2024, a los que sumó más de 3 millones este año para mantenerla apartada del Congreso. Bell parte como claro favorito para noviembre, ya que este distrito de la zona de San Luis es un feudo demócrata consolidado.