Los incendios arrasan más de 700.000 hectáreas en Estados Unidos y castigan su costa oeste: hay 90 focos activos

Las claves

Las claves Generado con IA Estados Unidos enfrenta 90 grandes incendios forestales activos, que han destruido más de 700.000 hectáreas, especialmente en la costa oeste. Oregón es el estado más afectado, con 21 incendios activos y casi 134.000 hectáreas quemadas; le siguen California, Minnesota y Washington. Florida es el estado más impactado en el este, con más de 11.000 hectáreas calcinadas y 22 incendios activos actualmente. Más de 25.000 bomberos y personal de apoyo participan en las labores de extinción, mientras la sequía y altas temperaturas favorecen la propagación de los fuegos.

Unos 90 grandes incendios forestales permanecen activos este lunes en Estados Unidos y ya han arrasado más de 700.000 hectáreas de terreno, según los últimos datos del Centro Nacional Interagencial de Incendios (NIFC, en sus siglas en inglés), favorecidos por la sequía que atraviesa gran parte del país.

El oeste de Estados Unidos es el más afectado por los fuegos, especialmente el estado de Oregón, que registra actualmente 21 grandes focos activos que han arrasado casi 134.000 hectáreas.

Le siguen, por superficie quemada, California (33.000 hectáreas), Minnesota (27.200) y Washington (8.000 hectáreas).

En el este, el estado de Florida es el que sufre las peores consecuencias, con más de 11.005 hectáreas calcinadas hasta este lunes, según datos del Servicio Forestal del estado, mientras 22 incendios siguen activos.

De acuerdo con el NIFC, 25.310 bomberos y personal de apoyo participaban hasta ayer en las labores de extinción a nivel nacional, incluidos 565 dotaciones, 1.501 camiones de bomberos, 141 helicópteros y 27 equipos de gestión de incidentes complejos.

#IncendiosForestales #wildfire

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Dramático video de la Oficina del Sheriff del condado de #Spokane

Un oficial atraviesa un incendio de #Oregon EEUU 🇺🇸 en una carretera envuelta en llamas para notificar a los residentes sobre el #incendio y ayudarlos a evacuar.

Escalofriante… pic.twitter.com/CzLhqRO9Wt — Geól. Sergio Almazán (@chematierra) September 3, 2023

La magnitud de los incendios se ve impulsada por las altas temperaturas y las escasas precipitaciones que experimenta la mayor parte del país en las últimas semanas.

Según el NIFC, zonas de Wisconsin, Michigan, Texas y Idaho estarán este lunes bajo alto riesgo de incendio por las condiciones de sequía o la llegada de tormentas eléctricas, que pueden originar nuevos focos.

Como consecuencia de la lucha contra las llamas, la comunidad de bomberos forestales lamentó este fin de semana la muerte de Nathan Matthews, de 43 años, quien falleció a causa de las quemaduras sufridas en el fuego de Knowles, en Colorado. El incendio, registrado a finales de junio y ya extinguido, había dejado previamente otros tres bomberos muertos.

Estados Unidos ha registrado 41.984 incendios en lo que va de año, la cifra más alta en la última década, que han calcinado más de 1,6 millones de hectáreas. Solo los años 2017 y 2022 superaban a estas alturas del año esta cantidad de terreno arrasado.