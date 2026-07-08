Trump dice que el alto el fuego con Irán "se ha acabado" tras los ataques cruzados pero que la negociación puede continuar

Donald Trump habla ante los medios en la cumbre de la OTAN en Ankara. Filip Singer Reuters

Las claves

Las claves Generado con IA Donald Trump ha declarado que el alto el fuego con Irán "se ha acabado" tras los recientes ataques entre ambos países. A pesar de sus declaraciones, Trump ha afirmado que las negociaciones entre Washington y Teherán continuarán. La ruptura de la tregua ha provocado un desplome en los mercados y un aumento del precio del crudo. Estados Unidos ha suspendido la licencia que permitía a Irán exportar petróleo y ha lanzado una nueva oleada de bombardeos tras acusar a Teherán de atacar cargueros en el estrecho de Ormuz.

Donald Trump se ha hartado de negociar con Irán. O al menos eso es lo que ha manifestado públicamente este miércoles en un escenario concienzudamente elegido: la cumbre de la OTAN en Ankara. Tras el intercambio de ataques mantenido por Washington y Teherán en las últimas horas, el mandatario estadounidense ha anunciado que el alto el fuego declarado con la firma del memorando de entendimiento "se ha acabado".

"En mi opinión, es una pérdida de tiempo tratar con ellos. Son unos mentirosos… Algo les pasa. Están locos. Para mí, se ha acabado", ha expresado Trump durante un encuentro con el secretario general de la Alianza Atlántica, su fiel Mark Rutte. No obstante, ha asegurado que las negociaciones van a continuar.

Las palabras del presidente de EEUU, que ha calificado de nuevo a los iraníes como "gente enferma, cruel y violenta", dejan entrever que la tregua se ha roto. Los mercados han registrado un desplome súbito y el precio del crudo se ha vuelto a disparar ante el nuevo escenario de incertidumbre.

El acuerdo provisional de alto el fuego firmado entre Washington y Teherán —con la mediación de Pakistán— tenía como objetivo proporcionar un plazo de 60 días para negociar un acuerdo permanente, pero las conversaciones indirectas en Catar terminaron la semana pasada sin señales de progreso.

El Ejército estadounidense lanzó una nueva oleada de bombardeos contra la República Islámica este martes después de acusar a Teherán de atacar tres buques cargueros cuando transitaban por el estrecho de Ormuz. La Administración Trump también ha anunciado la suspensión de la licencia que permitía a Irán exportar crudo.

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