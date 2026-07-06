Trump vuelve a mofarse de Meloni y pide una "orden de alejamiento" antes de coincidir en la cumbre de la OTAN

Las claves

Las claves Generado con IA Donald Trump ha vuelto a burlarse de la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, pidiendo en redes sociales una "orden de alejamiento" antes de coincidir en la cumbre de la OTAN en Ankara. La relación entre Trump y Meloni se ha deteriorado desde la cumbre del G7, donde Trump afirmó que Meloni le pidió repetidamente hacerse una foto, algo que la italiana negó rotundamente. Meloni ha calificado de inventadas las afirmaciones de Trump y ha defendido su popularidad en Italia, reprochando a Trump sus ataques constantes e injustificados. El gobierno italiano ha optado por no responder oficialmente a las nuevas burlas de Trump, centrando su estrategia en ignorar lo que consideran un ataque personal sin fundamento.

Donald Trump aterriza en la cumbre de la OTAN que se celebra estos días en Ankara, Turquía, avivando las llamas de sus críticas hacia algunos aliados. El presidente estadounidense ha publicado en su cuenta de Truth Social una foto con la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, acompañada del mensaje "Necesitamos una orden de alejamiento".

Se trata de la última embestida de Trump contra su homóloga italiana, contra quien ha fijado buena parte de sus ataques en las últimas semanas.

En la foto publicada en la noche del domingo se ve a Meloni mirando a Trump durante la pasada cumbre de junio del G7 en Évian-les-Bains (Francia), un encuentro que inició el proceso de deterioro en las relaciones entre ambos después de que el mandatario republicano asegurase que la primera ministra italiana le "pidió una y otra vez hacerse una foto" y que él accedió a ello "por pena".

Una captura del mensaje de Trump contra Meloni. Truth Social

Antes de la cumbre de Ankara de la OTAN que comienza este martes y donde ambos volverán a coincidir, Trump se ha burlado nuevamente de Meloni pidiendo en sus redes sociales "una orden de alejamiento", la medida cautelar que se aplica a los acosadores y maltratadores.

Esta vez, según informa la agencia Efe citando fuentes del Gobierno italiano, no habrá ninguna respuesta a las mofas del mandatario estadounidense.

El diario Corriere della Sera ha informado que el ministro de Exteriores, Antonio Tajani, se ha reunido con Meloni para acordar una estrategia basada en ignorar "lo que se considera un ataque personal, considerado inmotivado y carente de contexto".

La ruptura entre Trump y Meloni comenzó después de que fueron fotografiados en la cumbre del G7 charlando en un sillón, con lo que parecía escenificarse para el mundo que se había relanzado la amistad.

Sin embargo, Trump, en una llamada con un periodista italiano del canal La 7, aseguró después que Meloni "pidió una y otra vez hacerse una foto" y que él accedió a ello "por pena".

Baja popularidad

La primera ministra italiana negó estas afirmaciones, que calificó de "inventadas", y manifestó que la habían dejado "atónita", al tiempo que aseguró que ni ella ni Italia "suplicarán nunca".

Después Trump volvió a atacarla: "Su popularidad en Italia está por los suelos, posiblemente porque le dio la espalda a Estados Unidos —un país que realmente ama y protege a Italia— al negarse a impedir que Irán obtuviera o desarrollara un arma nuclear (¡Aunque la OTAN hizo lo mismo, dicho sea de paso!)".

Y Meloni se vio obligada a responder: "Mi popularidad no es asunto tuyo, sugiero que te centres en la tuya".

"Estos ataques constantes e injustificados son absurdos. En cuanto a mi popularidad, ser tu amiga no la ha ayudado en absoluto, ni depende de mi relación contigo. Mi popularidad depende de mi capacidad para defender el interés nacional de Italia, y eso es precisamente lo que siempre he hecho", escribió Meloni en un post en inglés en Instagram.

Posteriormente, Italia ha intentado continuar con naturalidad las relaciones con la administración estadounidense y varios ministros participaron en la recepción por el Día de la Independencia en la embajada de Estados Unidos en Roma.